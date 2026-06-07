Eigentlich gibt Simone Biles Privates nicht gern preis. Doch diesmal macht sie eine Ausnahme. Rätsel bleiben trotzdem.
07.06.2026 - 08:33 Uhr
Indianapolis - Ausnahmeturnerin Simone Biles hat offenbar einen schwerwiegenden Notfall glimpflich überstanden. "Fast zu sterben, hatte ich nicht auf meinem Zettel", schrieb die 29-jährige Amerikanerin in einer Instagram-Story. Die Olympiasiegerin erklärte dabei nicht, um was für eine Art von Notfall es sich handelte, nannte aber als Zeitpunkt die abgelaufene Woche.