Trotz Protest, Demos und Petitionen schließt Ende Juni auch noch die Bereitschaftspraxis in Backnang. Dass jene in Winnenden länger geöffnet haben soll, ist ein schwacher Trost.

Annette Clauß 29.12.2024 - 11:54 Uhr

Die Proteste, Unterschriftenaktionen und Demonstrationen in den vergangenen Monaten haben nichts genützt: Wenn alles nach den Plänen der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW) geht, schließt die Bereitschaftspraxis Backnang am 30. Juni 2025 für immer ihre Türen. Die einzige Anlaufstelle dieser Art im Rems-Murr-Kreis wird danach die fortan letzte noch existierende Bereitschaftspraxis in Winnenden sein. Die solle entsprechend ab dem 1. Juli kommenden Jahres weitere zwölf Arztstunden dazu bekommen, heißt es hierzu in einer Pressemitteilung der Stadt Winnenden.