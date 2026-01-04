Die zweite Nacht nach dem Stromausfall im Südwesten beginnt: Kälte und Dunkelheit treiben viele in die umliegenden Notunterkünfte und Anlaufstellen. Dort treffen sie auf eine enorme Hilfsbereitschaft.
04.01.2026 - 20:47 Uhr
Berlin - Gut zwei Dutzend Feldbetten stehen im Bürgersaal im Rathaus Zehlendorf. Noch hat sie niemand für die Nacht in Beschlag genommen. Dutzende Menschen sitzen in kleinen Gruppen auf Stühlen am Rand, an Tischen und in den Ecken des Saals. Sie trinken Kaffee oder warmen Tee, essen Suppe. Manche starren auf ihr Handy oder den Laptop. Einige unterhalten sich mit ihren Sitznachbarn, die sie oftmals erst vor wenigen Stunden hier kennengelernt haben.