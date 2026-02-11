Der 11.2. ist der Tag des Europa-Notrufs 112. Ein Mitarbeiter der Stuttgarter Leitstelle erzählt, was er erlebt – von aggressiven Anrufern bis hin zum freudigen Ereignis.
11.02.2026 - 15:54 Uhr
Als Uwe Mouris den Anruf annimmt, ist der Mann am Telefon verzweifelt. Seine Frau ist hochschwanger, die Geburt steht unmittelbar bevor, doch die beiden sind noch im Auto und werden das Krankenhaus nicht mehr rechtzeitig erreichen. Unter der Notrufnummer 112 erhoffen sie sich rasche Hilfe. Und bekommen sie. Der Disponent in der Integrierten Leitstelle in Stuttgart bleibt ruhig. Er leitet das Paar Schritt für Schritt durch die Geburt. Am Ende kommt ein gesundes Kind zur Welt.