Koffer packen, Bleibe suchen: Wegen des Blackouts in Berlin verlassen viele ihre Wohnungen. Die Polizei versucht, Sicherheit zu vermitteln.
04.01.2026 - 03:13 Uhr
Berlin - Nach dem großflächigen Stromausfall hat der Südwesten Berlins die erste Nacht in Kälte und Dunkelheit verbracht. Viele Menschen aus den betroffenen 45.000 Haushalten und 2.200 Firmen suchten Zuflucht bei Freunden oder Familie oder in einer Notunterkunft. Wie viele letztlich bei Schnee und Kälte in ihren oft nicht mehr beheizbaren Häusern ausharrten, war zunächst unklar.