Der Titelverteidiger sagt ab. Eine Verletzung zwingt Novak Djokovic zu einer Pause. Das Teilnehmerfeld für Turin ist damit perfekt.

red/sid/dpa 05.11.2024 - 14:04 Uhr

Grand-Slam-Rekordgewinner Novak Djokovic tritt nicht zur Titelverteidigung bei den ATP Finals in Turin (10. bis 17. November) an. Das gab der Serbe am Dienstag via Instagram an. „Es ist eine Ehre, sich für die Finals zu qualifizieren. Ich habe mich wirklich darauf gefreut, doch aufgrund einer anhaltenden Verletzung werde ich nicht spielen“, schrieb Djokovic.