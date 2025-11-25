Der Branchenriese will Hunderte Jobs in einem Werk nahe der deutschen Grenze streichen. Anderswo soll dagegen Personal aufgebaut werden.

Der Pharmakonzern Novartis plant einen einschneidenden Stellenabbau an seinem Standort Stein bei Basel. Dort will das Unternehmen die Produktion von Tabletten und Kapseln sowie die Verpackung von sterilen Arzneimitteln wird bis Ende 2027 einstellen. Gleichzeitig werde an dem Standort im Kanton Aargau die Automatisierung weiter erhöht, teilte Novartis mit. Insgesamt könnten die Pläne bis Ende 2027 einen Abbau von etwa 550 Festanstellungen zur Folge haben.

 

Unsere Empfehlung für Sie

Pyrotechnik an Silvester: Importe von Böllern und Raketen steigen auf Rekordniveau

Pyrotechnik an Silvester Importe von Böllern und Raketen steigen auf Rekordniveau

Für die einen gehört es zu Silvester dazu, die anderen fordern Verbote: Feuerwerk ist in Deutschland umstritten. Der Beliebtheit schadet das offenbar nicht: Die Importe legen stark zu.

Um eine wettbewerbsfähige Produktion in der Schweiz aufrechtzuerhalten, müssen sich Novartis darauf fokussieren, in innovative Herstellungstechnologien und einen hohen Grad an Automatisierung zu investieren, hieß es. Alle Schritte stehen unter Konsultationsvorbehalt; das Unternehmen stelle Unterstützungsangebote und einen verlängerten Sozialplan bereit.

Gleichzeitig investiert Novartis an seinem Standort Schweizerhalle 80 Millionen Dollar (rund 69 Mio. Euro) in den Ausbau der Produktion von sogenannten siRNA, also sehr kleiner RNA-Moleküle. Hier werde der Konzern bis Ende 2028 rund 80 neue Vollzeitstellen schaffen.