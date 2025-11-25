Der Branchenriese will Hunderte Jobs in einem Werk nahe der deutschen Grenze streichen. Anderswo soll dagegen Personal aufgebaut werden.

red/dpa 25.11.2025 - 11:42 Uhr

Der Pharmakonzern Novartis plant einen einschneidenden Stellenabbau an seinem Standort Stein bei Basel. Dort will das Unternehmen die Produktion von Tabletten und Kapseln sowie die Verpackung von sterilen Arzneimitteln wird bis Ende 2027 einstellen. Gleichzeitig werde an dem Standort im Kanton Aargau die Automatisierung weiter erhöht, teilte Novartis mit. Insgesamt könnten die Pläne bis Ende 2027 einen Abbau von etwa 550 Festanstellungen zur Folge haben.