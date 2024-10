In Waiblingen und in Schorndorf läuft das Prozedere zur Haushaltsplanung in diesem Jahr anders als sonst üblich. Was sind die Gründe?

unserer Redaktion 17.10.2024 - 15:24 Uhr

Wer sich ein bisschen für die Kommunalpolitik in Waiblingen interessiert, weiß: In der Gemeinderatssitzung im Oktober halten stets der Oberbürgermeister und der Kämmerer ihre Haushaltsreden, und der Haushaltsplanentwurf für das kommende Jahr wird eingebracht. In der Novembersitzung schlägt dann die Stunde der Fraktionen, die im Gemeinderat ihre Position vortragen. Im Dezember folgt eine mehrstündige Marathonsitzung, in der der Gemeinderat über Haushaltsanträge, auch die aus der Bürgerschaft, debattiert und entscheidet. Ins neue Jahr wird mit dem fertigen Haushaltsplan gestartet. Seit Jahrzehnten ist das so.