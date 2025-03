Autofahrer erwartet in Remseck ein Novum: Dort steht neuerdings ein Schild, das sie im Kreis Ludwigsburg begrüßt. Doch das soll erst der Anfang sein.

Es ist in vielen anderen Regionen längst Usus, dass Autofahrer, Radler und Co. mit Schildern auf der Straße begrüßt werden, wenn sie die Grenze zu einem neuen Landkreis überquert haben. Im Landkreis Ludwigsburg war das bislang nicht der Fall. Das ändert sich aber gerade.

„An insgesamt 15 Standorten entlang der Haupteinfallstraßen werden nach und nach moderne und kreative Schilder aufgestellt, die die Vielfalt des Landkreises repräsentieren“, verkündet das Landratsamt via Presseerklärung. Das erste wurde nun in Neckarrems-Remseck an der Straße nach Waiblingen-Hegnach platziert.

Landrat Dietmar Allgaier sei durch eine Bürgeranfrage darauf aufmerksam gemacht worden, dass solche Schilder fehlten, und habe sich für eine ansprechende Lösung starkgemacht. „Manchmal sind es die kleinen Anregungen aus der Bürgerschaft, die große Veränderungen bewirken. Ich freue mich, dass wir mit diesen kreativen und modernen Schildern ein starkes Zeichen für unseren gastfreundlichen und vielfältigen Landkreis setzen“, erklärt Allgaier.

Dreidimensional gestaltet

Die Schilder sind dreidimensional gestaltet. „Der Bildausschnitt in Form des Landkreises ermöglicht eine besondere Wahrnehmung – sowohl ein Blick in den Landkreis als auch hinaus ist möglich. Durch die wechselnden Perspektiven ergibt sich ein dynamisches und lebendiges Bild, das den Landkreis aus verschiedenen Blickwinkeln erlebbar macht“, heißt es dazu in der Meldung des Landratsamts.

Auch Remsecks Oberbürgermeister Dirk Schönberger zeigt sich angetan. „Die Willkommensschilder schaffen bereits an den Landkreisgrenzen eine einladende Atmosphäre. Besonders freut es mich, dass nun auch in Remseck am Neckar die Menschen im Landkreis willkommen geheißen werden. Es ist nicht nur ein ästhetisches Element, sondern auch ein Symbol für unseren lebendigen und zukunftsorientierten Landkreis“, sagt er.