An einem Berufskolleg in Essen wird eine Lehrerin mit einem Messer verletzt. Die Polizei überwältigt den Tatverdächtigen - und sieht damit keine Gefahr mehr.
05.09.2025 - 13:11 Uhr
Nach der Festnahme eines Tatverdächtigen, der eine Lehrerin an einem Essener Berufskolleg mit einem Messer verletzt haben soll, sieht die Polizei keine Gefahrenlage mehr. Man habe die gesuchte Person „unter Schusswaffengebrauch überwältigen“ und festnehmen können, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur. „Aktuell haben wir erst mal keine Hinweise auf eine weitere Gefahr.“