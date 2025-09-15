Am 28. September finden in Nordrhein-Westfalen in 36 Fällen Stichwahlen statt. Kann man auch hier per Briefwahl abstimmen?
15.09.2025 - 08:56 Uhr
In Nordrhein-Westfalen steht nach der Kommunalwahl am 14. September in zahlreichen Städten und Kreisen eine zweite Entscheidung an. Weil in vielen Fällen keiner der Kandidierenden die absolute Mehrheit der Stimmen erreichte, wird es am Sonntag, 28. September 2025, zu insgesamt 36 Stichwahlen kommen. Dabei entscheiden die Wähler in 21 kreisfreien Städten über das Oberbürgermeisteramt und in 15 Kreisen über das Landratsamt.