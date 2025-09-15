Nach der Kommunalwahl in NRW wird es am 28. September etliche Stichwahlen geben. Was ist der Grund dafür?
15.09.2025 - 07:05 Uhr
Eine Stichwahl ist eine zweite Wahlrunde, die dann notwendig wird, wenn im ersten Wahlgang kein Kandidat oder keine Kandidatin für das Amt des Bürgermeisters, Oberbürgermeisters oder Landrats mehr als die Hälfte aller gültigen Stimmen auf sich vereinen konnte. Das bedeutet: Niemand erreicht die sogenannte absolute Mehrheit, also mindestens 50 Prozent plus eine Stimme. Diese Regelung ist im Kommunalwahlgesetz Nordrhein-Westfalens festgelegt.