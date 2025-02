Es ist Montag, der 18. Februar 1943: Die Sitze im Sportpalast in der Potsdamer Straße 172 in Berlin sind bis auf den letzten Platz besetzt. Die rund 14.000 Zuhörer warten gespannt auf den Hauptredner des Tages: NS-Propagandaminister Joseph Goebbels.

Chef-Propagandist, Sprachrohr, Einpeitscher

Der am 29. Oktober 1897 in Rheydt in Nordrhein-Westfalen geborenen Goebbels ist einer der einflussreichsten Politiker des Nationalsozialismus und einer der allerengsten Vertrauten Adolf Hitlers. Sein Chef-Propagandist, Sprachrohr und Einpeitscher der Massen.

Lesen Sie auch

Als Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda und Präsident der Reichskulturkammer hat der 45-Jährige zwei entscheidende Positionen für die totale Lenkung von Presse, Rundfunk und Film sowie des sonstigen Kulturschaffens in Deutschland inne.

Manager des „totalen Krieges“

Goebbels drängt auf eine Intensivierung der Kriegswirtschaft. Er will den „Totalen Krieg“. So schlägt er Hitler in einer Denkschrift vor, „Faulenzer und Parasiten“ zur Arbeit in der Kriegswirtschaft zu zwingen und die Zivilwirtschaft durch Stilllegungsverfügungen für Luxusgaststätten, Modesalons und Läden zugunsten der Kriegswirtschaft zu verkleinern.

Doch der 1,65 Meter große Scharfmacher spekuliert auch darauf, als Manager des „totalen Krieges“ zum zweiten Mann im NS-Staat aufzurücken.

Joseph Goebbels bei einer Rede in Zweibrücken im Mai 1934. Foto: Imago/RANGER Historical Picture Archive

Bis ins allerkleinste Detail inszeniert

So plant und schreibt er die Sportpalastrede auch zu dem Zweck, auf Hitler Einfluss zu nehmen: Indem er das Volk auf radikale Maßnahmen vorbereitet glaubt er, Hitler auf seine Linie festlegen zu können.

Die Rede selbst ist von ihm bis ins allerkleinste Detail inszeniert. Goebbels hat das Publikum auf treueste Parteianhänger hin handverlesen. Sprechchöre haben Slogans einstudiert, eine Hundertschaft ist instruiert worden, wann und wie lange sie applaudieren soll. Über die Lautsprecheranlage des Sportpalastes wird später auch Applaus von Schallplatte eingespielt.

Goebbels studiert vor die Spiegel die „Sportpalastrede“ ein . . . Foto: Imago/Landmark Media

. . . Szene aus dem deutschen-slowakischen Film „Führer und Verführer“ aus dem Jahr 2024 mit Robert Stadlober in der Rolle von Joseph Goebbels. Foto: Imago/Landmark Media

108 Minuten dämonische Bösartigkeit

Was nun am 18. Februar 1943 folgt, ist die knapp 108 Minuten dauernde berühmt-berüchtigte „Sportpalastrede“. Ein Paradebeispiel der Rhetorik und NS-Propaganda. In all ihrer dämonischen Bösartigkeit und rassistischem Hass Goebbels propagandistisches „Meisterwerk“.

Zum Ende hin, als es das aufgepeitschte Publikum buchstäblich von den Sitzen reißt, stellt der Verführer Goebbels den Anwesenden – quasi als Stellvertretern des Volkes – zehn rhetorische Fragen, um ihre Kampfesbereitschaft zu prüfen. Das Publikum brüllt dem Redner auf der Tribüne erwartungsgemäß jeweils ein lautes „Ja“ entgegen.

„Wollt ihr den totalen Krieg?“

Dann stellt Jospeh Goebbels den fanatisierten Claqueure die entscheidende vierte rhetorische Frage: „Die Engländer behaupten, das deutsche Volk wehrt sich gegen die totalen Kriegsmaßnahmen der Regierung. Es will nicht den totalen Krieg, sagen die Engländer, sondern die Kapitulation. Ich frage euch: Wollt ihr den totalen Krieg? Wollt ihr ihn – wenn nötig – totaler und radikaler, als wir ihn uns heute überhaupt erst vorstellen können? “

Fritz Karl als Adolf Hitler (li.) und Robert Stadlober als Jospeh Goebbels in einer Szene aus „Führer und Verführer“. Foto: Imao/Landmark Media

„Wollt Ihr den totalen Krieg?“ Brüllend kommt die Antwort der hysterischen Menge: „Jaaa!“ Die Massen springen auf, reißen die Arme im Fieberwahn zum Hitlergruß empor. Fanatismus und Ergebenheit steht in ihren verzerrten Gesichtern geschrieben. Vorne am Mikrofon steht ein spindeldürres Männchen. Ein niedriges Rednerpult kaschiert den kleinen Wuchs des Redners. Joseph Goebbels ist auf dem Zenit seiner Macht. Wie einer dämonischer Zauberer dirigiert er jetzt das völlig ergebene Publikum wie es ihm beliebt.

„Endsieg“ bis in den Tod

Noch sechs weitere Fragen richtet Goebbels an die Masse. Seine Worte sind Meisterwerke der Demagogie, seine Mimik und Gesten perfekt einstudiert. Sie, so lässt er die versammelten „Volksgenossen“ wissen, verkörpere das „gesunde Volksempfinden“.

Deshalb habe man sie hier zusammengerufen. Es gelte jetzt den Durchhaltewillen der Deutschen in diesem Krieg zu demonstrieren, den Willen zum „Endsieg“, wenn nötig bis in den Tod.

Einer der teuflischsten Agitatoren und Demagogen des 20. Jahrhunderts

Später werden Historiker einmal von Joseph Goebbels sagen, er sei einer der fähigsten, aber auch teuflischsten Agitatoren und Demagogen des 20. Jahrhunderts gewesen. Ein notorischer Lügner, ein brutaler Zyniker, ein hemmungsloser Verbrecher. Sein Redetalent, so wird ihm bescheinigt, habe seine Zuhörer gleichermaßen fasziniert und betäubt.

Der eben proklamierte „totale Krieg“ ist schon längst Wirklichkeit: Robert Stadlober als Joseph Goebbels in „Führer und Verführer“. Foto: Imago/Landmark Media

Den Heutigen erscheint unverständlich, wie dieser pöbelnde Schreihals die Massen in seinen Bann ziehen, wie sein krimineller Forderungskatalog auch die Zustimmung der im Sportpalast anwesenden geistigen Elite aus Kunst und Wissenschaft finden konnte.

Der Anfang vom Ende: Am 2. Februar 1943 kapitulieren die letzten Kampfverbände der 6. Armee in Stalingrad. Foto: Imago/TT

Absehbare Niederlage Nazi-Deutschlands

Doch in diesem kalten Winter des Jahres 1943 sind die Konturen der kommenden Niederlage Nazi-Deutschlands deutlich zu erkennen. Der eben proklamierte „totale Krieg“ ist schon längst Wirklichkeit:

Die 6. Armee ist in Stalingrad untergegangen, im Nordatlantik der U-Boot-Krieg verloren. In Afrika steht Erwins Rommels Armee vor der Kapitulation.

Die Alliierten erobern die Luftherrschaft über Deutschland. Eine Stadt nach der anderen versinkt in Schutt und Asche. Zu Zehntausenden sterben die Menschen im Inferno des Bombenkrieges.

Pausenloser Bombenkrieg und sich breit machende Apathie

Die Geheime Staatspolizei (Gestapo) berichtet den Entscheidungsträgern des Regimes von der Stimmung im Lande: Der Glaube an den Endsieg gehe verloren. Und auch der Glaube, für eine „gute Sache„zu kämpfen, schwinde dahin. Apathie mache sich breit, registrieren die Agenten. Die Kraft, Zerstörtes wieder aufzubauen, fehle.

Doch auch dies finden sie. Der pausenlose Bombenkrieg lähme die Regungen des Widerstandes gegen die Regierung. Die Bevölkerung sei einfach zu müde und zu sehr damit beschäftigt, den nächsten Luftangriff zu überleben.

Deutschland versinkt in Schutt und Asche: Unter der Bezeichnung „Operation Gomorrha“ wurde die Luftschlacht um Hamburg im Rahmen der Combined Bomber Offensive geplant vom 24. Juli bis zum 3. August 1943 von britischen und erstmals gemeinsam mit amerikanischen Luftstreitkräften ausgeführt. Foto: Imago/GRANGER Historical Picture Archive

Jubel-Publikum liefert Legitimation

Hitlers Chef-Propagandist ist über diese Lage bestens im Bilde. Das in den „Sportpalast“ bestellte Jubel-Publikum liefert der herrschenden Clique die Legitimation zur Fortsetzung ihrer verbrecherischen Politik. Auf Nachsicht der Sieger kann das Nazi-Regime nicht mehr hoffen, seit sich die Alliierten auf die bedingungslose Kapitulation des Deutschen Reiches festgelegt haben.

Um jeden Preis soll das unweigerliche Ende hinausgeschoben werden. Abermillionen Menschen werden dafür in den noch folgenden 28 Kriegsmonaten ihr Leben lassen. Ganze Landstriche werden verwüstet, unersetzliche Kulturgüter vernichtet.

Nicht alle Jubler im Sportpalast ahnen oder wissen dies. Nach bewährtem Rezept vernebelt der „Demagoge schlimmster Sorte und Oberbandit“ (Goebbels über Goebbels) die Gehirne, reißt in einem aufpeitschenden Wortschwall zu fanatischen Beifallsstürmen hin.

„Jaaa!“ tönt der einstimmige Schrei aus den Kehlen von Tausenden

„Wollt Ihr den totalen Krieg, wenn nötig, totaler und radikaler, als wir ihn uns heute überhaupt noch vorstellen können?“ will Goebbels vom Publikum wissen. Das Bekenntnis des Glaubens an den „Endsieg“, die Bejahung von noch mehr Opferbereitschaft, bedingungsloser Nibelungentreue und der Todesstrafe für jede noch so kleine Regung von Opposition, verlangt er von der aufgeputschten Menge. „Jaaa!“ tönt der einstimmige Schrei aus den Kehlen von Tausenden.

„Nun Volk, steh auf, und Sturm brich los!“ brüllt es vom Rednerpult zurück. Eine volle halbe Stunde lang sendet der „Großdeutsche Rundfunk“ den nicht endenden Applaus der Menge. Die Verachtung für die Jubler notiert Goebbels in seinem Tagebuch: „Hätte ich denen gesagt, sie sollen aus dem Fenster des Columbushauses springen, die hätten es getan“.

Unaufhaltsamer Rückzug an allen Fronten

Der beschworene „totale Krieg“ bricht nun mit voller Wucht über die Bewohner Deutschlands herein. Am 5. Juli startet die Deutsche Wehrmacht ihre letzte Offensive, die „Operation Zitadelle“ bei Kursk an der Ostfront. Sie misslingt.

500.000 Soldaten – mehr als in Stalingrad – sterben, 1500 Panzer, 3000 Geschütze und 1500 Flugzeuge gehen verloren. An allen Fronten beginnt der unaufhaltsame Rückzug. Er endet in einem totalen Fiasko an der Elbe.

Sowjetische Rotarmisten inspizieren während der Schlacht von Kursk am 29. Juli 1943 einen erbeuteten deutschen Panzer. Foto: Imago/SNA

Goebbels letzte schaurige Tat

Im Bunker unter der Berliner Reichskanzlei inszeniert Joseph Goebbels am 1. Mai 1945 seine letzte schaurige Tat. Nach Adolf Hitlers Selbstmord am 29. April 1945 für einen Tag Reichskanzler, lässt er mit seiner Frau Magda ihre Kinder Helga (12), Hilde (11), Helmut (9), Holde (8) und Heide (4) von einem SS-Zahnarzt mit Morphium betäuben.

Nach dem Einschlafen zerdrücken die Eltern in den Mündern der Kinder Zyankalikapseln. Am Abend zerbeißt das mörderische Ehepaar selbst Giftampullen und lässt sich von SS-Ordonanzen zur Sicherheit noch erschießen, um dann im Hofgarten mit Benzin übergossen und angezündet zu werden.

Die diabolische Karriere des Joseph Goebbels, Doktor der Philosophie, exzentrischer Egomanen und kaltblütiger Massenverführers, findet ihr bizarres Ende. Seine halbverkohlte Leiche wird kurz darauf von Infanteristen der Sowjetarmee entdeckt (mit dpa-Agenturmaterial).