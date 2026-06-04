Einst stand der Brunnen mit der zierlichen Tänzerin vor der Villa des Versicherungsdirektors Heinrich Stahl. Er kam im KZ Theresienstadt ums Leben. Der Brunnen wurde jüngst als NS-Raubgut restituiert.
04.06.2026 - 21:56 Uhr
Berlin - Der Tänzerinnen-Brunnen von Georg Kolbe, der im Garten des Georg Kolbe Museums in Berlin steht, ist für vier Millionen Euro versteigert worden. Er kam am Abend als Highlight der Sommerauktion im Auktionshaus Grisebach unter den Hammer - weit über dem Schätzpreis. Dieser lag bei 1 Million bis 1,5 Millionen Euro. Bei dem Brunnen aus Bronze und Travertin aus dem Jahr 1922 handelt es sich um NS-Raubgut.