Der VfB Stuttgart und das Schauspiel stellen sich den dunklen Seiten der Geschichte. Sie entwickeln daraus eine klare Haltung für die Gegenwart. Eindrücke eines starken Auftritts.
10.04.2026 - 09:55 Uhr
Theater? Nein, Theater war das nicht. Auch wenn der Auftritt im Stuttgarter Schauspielhaus stattfand. Vielmehr war es ein Stück aus dem richtigen Leben, als sich Intendant Burkhard C. Kosminski, Andreas Grupp, der Vizepräsident des VfB Stuttgart, der VfB-Vereinsbeiratsvorsitzende Rainer Weninger und der Historiker Gregor Hofmann jetzt auf die kleine Bühne im Foyer des Schauspiels begaben.