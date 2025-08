NSU-Terroristin Beate Zschäpe nimmt an einem Aussteigerprogramm teil. Ombudsfrau Barbara John und Hinterbliebene bezweifeln eine echte Abkehr vom Rechtsextremismus.

red/epd 06.08.2025 - 13:15 Uhr

Die Ombudsfrau der Bundesregierung für die Opfer und Hinterbliebenen des Nationalsozialistischen Untergrunds (NSU), Barbara John, bezweifelt die Abkehr der Terroristin Beate Zschäpe vom Rechtsextremismus. John verwies in der in Berlin erscheinenden „tageszeitung“ (online/Mittwoch) darauf, dass Zschäpe im NSU-Prozess jahrelang geschwiegen habe, ohne an der Aufklärung mitzuwirken. Am Dienstag hatte Zschäpes Anwalt bekannt gemacht, dass die Inhaftierte an einem Aussteigerprogramm teilnimmt.