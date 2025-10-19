«Legende unter Legenden»: Die US-Band Limp Bizkit trauert um ihren Bassisten. Sam Rivers starb im Alter von 48 Jahren.

dpa 19.10.2025 - 19:49 Uhr

Los Angeles - Der Bassist und Mitgründer der amerikanischen Band Limp Bizkit, Sam Rivers, ist tot. Seine Band-Kollegen nahmen in einem emotionalen Post auf Instagram Abschied von Rivers. "Heute haben wir unseren Bruder verloren. Unseren Bandkollegen. Unseren Herzschlag", hieß es darin. Woran der Musiker starb, war zunächst nicht bekannt. Er war 48 Jahre alt.