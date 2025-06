Die Stadt Nürnberg kürt ihr Christkind dieses Jahr schon am 24. Juli – und damit deutlich früher als sonst.

Julian Meier 30.06.2025 - 18:38 Uhr

Ja, is denn heut‘ scho‘ Weihnachten? Wenn es nach der Stadt Nürnberg geht, kann das Fest anscheinend gar nicht schnell genug kommen. Schon am 24. Juli wird in diesem Jahr das neue Christkind gewählt, am Montag um Mitternacht endete die Bewerbungsfrist. Mitmachen können Mädchen aus Nürnberg im Alter von 16 bis 19 Jahren, anschließend stimmt zunächst das Publikum, im Anschluss die Jury ab. Zum Vergleich: In früheren Jahren ging die Bewerbungsphase überhaupt erst im September los.