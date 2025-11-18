Nürnberger Prozesse Gerechtigkeit ohne Gesetz
Vor 80 Jahren begann in Nürnberg ein monströses Tribunal: Die Siegermächte machten führenden Nazis den Prozess – ein umstrittenes Verfahren, das zum Modellfall wurde.
Als Hitler und die Seinen besiegt waren, blieb eine zentrale Frage: Wie werden deren Verbrechen geahndet? Den Alliierten blieben drei Möglichkeiten, die US-Kriegsminister Henry Stimson wie folgt umschrieb: „Eine Freilassung der Gefangenen war undenkbar, denn dies hätte wie ein Eingeständnis gewirkt, dass kein Verbrechen stattgefunden habe. Eine summarische Bestrafung hätte kurzfristig emotionale Bedürfnisse befriedigt. Die moralische Position der Siegermächte wäre aber beschädigt worden, wenn man sich der Methoden der Nationalsozialisten bedient hätte. Wir haben uns deshalb für den dritten Weg entschieden und die Verbrecher vor ein Gericht gestellt.“