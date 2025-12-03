Die Polizei hat am Montag einen Drogendealer festgenommen. Bei der Durchsuchung des Hauses des Mannes in Nürtingen entdeckten die Polizisten diverse Drogen.
03.12.2025 - 14:31 Uhr
Die Polizei hat am Montag in Nürtingen (Kreis Esslingen) einen mutmaßlichen Drogendealer festgenommen. Wie die Staatsanwaltschaft Stuttgart und das Polizeipräsidium Reutlingen mitteilen, ging der Festnahme einem dringenden Tatverdacht des bewaffneten Handels mit Betäubungsmitteln und Cannabis „in nicht geringen Mengen“ voraus.