Der Fotojournalist Guido Mangold hat für Geo, Stern und Playboy gearbeitet und weltweit viele Prominente porträtiert. Nürtingen zeigt nun eine Retrospektive.
25.02.2026 - 17:00 Uhr
Von Politikern wie John F. Kennedy und Konrad Adenauer bis Uschi Obermaier, der Ikone der sexuellen Revolution in der 68er-Bewegung, hat er sie alle vor der Linse gehabt. Die Rede ist von Fotograf Guido Mangold. Nürtingen zeigt ab Sonntag, 1. März eine Retrospektive des renommierten Pressefotografen und neben Porträts auch Mangolds Landschaftsaufnahmen aus dem Landkreis Esslingen.