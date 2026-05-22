In einen Hofladen in Nürtingen wird eingebrochen. Bei ihrer Fahndung stoßen Polizeibeamte auf einen 50-Jährigen – der versucht zu flüchten und wird handgreiflich.

Ein Unbekannter ist in den Verkaufsraum eines Hofladens bei Raidwangen in Nürtingen (Kreis Esslingen) in der Nacht zum Freitag eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, verschaffte sich der Unbekannte in der Zeit zwischen 19 Uhr und 2.15 Uhr indem er die Schiebetür aufhebelte Zugang und durchsuchte den Innenraum. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde jedoch nichts entwendet.

Im Rahmen der Fahndung kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung gegen 3.30 Uhr in der Daimlerstraße schließlich einen 50-Jährigen, der dort auf seinem Fahrrad unterwegs war. Dieser konnte sich nicht ausweisen, weshalb seine Wohnanschrift mit ihm aufgesucht werden sollte, um seine Dokumente zu überprüfen, so die Polizei. Dabei ergriff der Mann plötzlich die Flucht in Richtung Bahndamm, nach einer kurzen Verfolgung konnten die Beamten ihn aber anhalten.

Der Mann setzte sich mit Schlägen und Tritten massiv zur Wehr, wobei er auch einem Beamten einen Stein aus dem Gleisbett ins Gesicht schleuderte und diesen verletzte. Erst nachdem die Beamten Pfefferspray eingesetzt und weitere Streifenwagenbesatzungen unterstützen, gelang es, dem Mann Handschließen anzulegen und ihn festzunehmen.

Unsere Empfehlung für Sie Stuttgart Hauptbahnhof Streit um Drogen? Junge Männer prügeln sich auf Rolltreppe Auf einer Rolltreppe am Stuttgarter Hauptbahnhof kommt es am Donnerstag zu einer Auseinandersetzung: Ein mutmaßlicher Drogendealer schlägt auf zwei junge Männer ein.

Beide Polizeibeamten und auch der 50-Jährige mussten zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Einer der Polizeibeamten konnte seinen Dienst anschließend nicht mehr fortsetzen. Als die Beamten den Fluchtweg des Mannes absuchten, konnte dessen zuvor weggeworfene Rucksack des Mannes mit einbruchsverdächtigem Werkzeug aufgefunden und sichergestellt werden, so die Polizei. Die zunächst von dem Mann angegebenen und falschen Personalien konnten nachfolgend verifiziert werden. Ob möglicherweise ein Zusammenhang mit dem Einbruch in den Hofladen besteht, ist Gegenstand der Ermittlungen, die der Polizeiposten Nürtingen-Roßdorf aufgenommen hat.