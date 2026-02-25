Ricarda Lang ist in Nürtingen aufgewachsen und zur Schule gegangen. Nun kehrt die frühere Bundesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen zurück als Wahlkampfhelferin.
25.02.2026 - 10:31 Uhr
Auf Einladung von Landtagskandidatin Clara Schweizer (Bündnis 90/Die Grünen) kommt die frühere Bundesvorsitzende der Partei Ricarda Lang am Samstag, 28. Februar ins Kulturcafé Sprechzimmer nach Nürtingen. Ab 10 Uhr laden die beiden Politikerinnen zum offenen Dialog im Sprechzimmer in der Straße Am Obertor 3 ein. Für Lang ist es eine Rückkehr in ihre Heimatstadt Nürtingen, wo sie bei ihrer alleinerziehenden Mutter aufgewachsen war. Geboren wurde Lang vor 31 Jahren in Filderstadt.