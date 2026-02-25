Ricarda Lang ist in Nürtingen aufgewachsen und zur Schule gegangen. Nun kehrt die frühere Bundesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen zurück als Wahlkampfhelferin.

Auf Einladung von Landtagskandidatin Clara Schweizer (Bündnis 90/Die Grünen) kommt die frühere Bundesvorsitzende der Partei Ricarda Lang am Samstag, 28. Februar ins Kulturcafé Sprechzimmer nach Nürtingen. Ab 10 Uhr laden die beiden Politikerinnen zum offenen Dialog im Sprechzimmer in der Straße Am Obertor 3 ein. Für Lang ist es eine Rückkehr in ihre Heimatstadt Nürtingen, wo sie bei ihrer alleinerziehenden Mutter aufgewachsen war. Geboren wurde Lang vor 31 Jahren in Filderstadt.

Bei Kaffee und Fingerfood stünden aktuelle politische Themen, Fragen zur Landtagswahl sowie Anliegen aus dem Wahlkreis im Mittelpunkt, heißt es in der Einladung.

Gespräche in der Nürtinger Innenstadt

Außerdem sollen Ricarda Lang und Clara Schweizer gegen 11.30 Uhr am Wahlinfostand am Schillerplatz vor der Volksbank anzutreffen sein. Dort soll der Austausch bis etwa 12 Uhr fortgesetzt werden.

Lang zog 2021 und 2025 für ihren Wahlkreis Backnang–Schwäbisch Gmünd zweimal in den Deutschen Bundestag ein. Momentan ist sie dort Mitglied im Ausschuss für Arbeit und Soziales, im Petitionsausschuss und stellvertretend im Haushaltsausschuss.