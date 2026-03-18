Der 40-jährige Fahrer eines VWs hat sich am Dienstagmittag eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Dabei schanzte er bei Nürtingen über eine Verkehrsinsel.
18.03.2026 - 13:28 Uhr
Wilde Verfolgungsjagd von Nürtingen in Richtung Grafenberg: Ein 40-Jähriger ist am Dienstagmittag in seinem VW Phaeton vor der Polizei geflohen. Der Mann war laut Polizeibericht zuerst Beamten auf Streife beim Einparken in der Nürtinger Gerberstraße gegen 14.30 Uhr aufgefallen. Als er den Polizeiwagen erkannte, habe der 40-Jährige sofort Gas gegeben und sei geflüchtet.