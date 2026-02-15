Seit Jahren spielt der türkische Staatschef mit dem Gedanken an eine nukleare Bewaffnung seines Landes. Jetzt bekommen die Pläne neue Aktualität.
15.02.2026 - 15:55 Uhr
Der türkische Außenminister Hakan Fidan hat vor der Gefahr eines nuklearen Wettrüstens im Nahen Osten gewarnt, falls der Iran Atomwaffen bekommen sollte. In diesem Fall könnte die Türkei gezwungen sein, ebenfalls nuklear aufzurüsten, sagte Fidan jetzt in einem Interview mit dem Sender CNN Türk. „Wenn der Iran Atomwaffen hat, wird es für andere (Länder) nicht möglich sein, untätig zuzuschauen“, sagte Fidan. Die Türkei müsse sich dann „möglicherweise unvermeidlich dem Wettlauf anschließen“, so der Außenminister.