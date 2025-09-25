Südkoreas Geheimdienste schätzen, dass Pjöngjang über genug hochangereichertes Uran für mehr als 40 Bomben verfügt. Die IAEA warnt vor der wachsenden Gefahr.
25.09.2025 - 06:39 Uhr
Das international isolierte Nordkorea besitzt nach südkoreanischen Angaben vermutlich bis zu zwei Tonnen hochangereichertes Uran. Die Geheimdienste schätzten Pjöngjangs Bestände an hochangereichertem Uran mit einem Reinheitsgrad von mehr als 90 Prozent auf bis zu 2000 Kilogramm, sagte der südkoreanische Vereinigungsminister Chung Dong Young am Donnerstag vor Journalisten. Eine solche Menge reicht laut der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) für die Herstellung von mehr als 40 Bomben.