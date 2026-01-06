Ein neues Besucherzentrum, eine heikle Vorgängerin und ein Blick in die Zukunft: Wie die Lufthansa ihr kompliziertes Jubiläum begeht – und welche Herausforderungen der Konzern zu meistern hat.
Frankfurt/Main - Es ist kein einfaches Jubiläum, das die Lufthansa im neuen Jahr groß feiern will. Heute steht der 100. Jahrestag der Gründung der ersten "Deutsche Luft Hansa Aktiengesellschaft" in Berlin an, doch die ganz großen Feierlichkeiten sind erst für den April geplant, wenn sich der Erstflug zum 100. Mal jährt. Obwohl die heutige Deutsche Lufthansa AG rechtlich nichts mit der NS-belasteten Vorgängerin zu tun hat, bezieht sich damit der MDax-Konzern in seinen fliegerischen und technischen Traditionen auf sie.