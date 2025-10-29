Nummer gegen Kummer in Ludwigsburg: Wo Jugendliche anrufen, wenn es ihnen nicht gut geht

„Bitte nicht eintreten, es wird telefoniert“, mahnt ein pinkfarbenes Schild, das an einer Zimmertür im Gebäude des Kinderschutzbundes Ludwigsburg hängt. Hinter der Tür sitzen regelmäßig ehrenamtliche Mitarbeiter und hören zu. Am anderen Ende der Leitung: Kinder und Jugendliche. Sie rufen an, weil es ihnen nicht gut geht. Weil sie etwas bedrückt, worüber sie mit niemand anderem sprechen können: Liebeskummer, Probleme mit den Eltern oder in der Schule. Manche Anrufer erzählen auch von besonders schweren Themen, von Depressionen oder gar sexuellem Missbrauch, den sie erleben. Zahlreiche Kinder und Jugendliche schütten jedes Jahr ihr Herz beim Team des Kinderschutzbundes aus – und die Ehrenamtlichen hören nicht nur zu, sondern helfen.