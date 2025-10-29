Nummer gegen Kummer in Ludwigsburg: Wo Jugendliche anrufen, wenn es ihnen nicht gut geht

„Bitte nicht eintreten, es wird telefoniert“, mahnt ein pinkfarbenes Schild, das an einer Zimmertür im Gebäude des Kinderschutzbundes Ludwigsburg hängt. Hinter der Tür sitzen regelmäßig ehrenamtliche Mitarbeiter und hören zu. Am anderen Ende der Leitung: Kinder und Jugendliche. Sie rufen an, weil es ihnen nicht gut geht. Weil sie etwas bedrückt, worüber sie mit niemand anderem sprechen können: Liebeskummer, Probleme mit den Eltern oder in der Schule. Manche Anrufer erzählen auch von besonders schweren Themen, von Depressionen oder gar sexuellem Missbrauch, den sie erleben. Zahlreiche Kinder und Jugendliche schütten jedes Jahr ihr Herz beim Team des Kinderschutzbundes aus – und die Ehrenamtlichen hören nicht nur zu, sondern helfen.

Denn der Kinderschutzbund Ludwigsburg ist ein Standort der „Nummer gegen Kummer“. Sie ist das größte, kostenfreie telefonische Beratungsangebot für Kinder, Jugendliche und Eltern in Deutschland. Und der Bedarf ist groß: In den vergangenen 45 Jahren gab es mehr als fünf Millionen Beratungen über die Nummer gegen Kummer. Kinder und Jugendliche können die 116 111 wählen und anonym mit Beratern in Kontakt kommen. Der Kinderschutzbund Ludwigsburg ist schon seit fast 30 Jahren Träger eines der Kinder- und Jugendtelefone. Seit 2001 beraten Ehrenamtliche außerdem am Elterntelefon auch Erwachsene.

20 Ehrenamtliche des Kinderschutzbundes Ludwigsburg sind in wechselnden Schichten für das Jugend- und das Elterntelefon zuständig. Drei von ihnen arbeiten außerdem in der Onlineberatung und schreiben mit Jugendlichen per E-Mail oder Chat.

Kinderschutzbund begleitet den ersten großen Schritt

Zwei der Stimmen am Telefon sind Carola Herter und Astrid Zimmer. Beide engagieren sich seit einigen Jahren in der Telefonberatung und begleiten Menschen, die den ersten Schritt auf ihrem Weg machen, sich Hilfe zu suchen. Astrid Zimmer hat Erfahrung mit dem Jugendtelefon und betreut mittlerweile vor allem das Elterntelefon. Sie schildert: „Zu sagen, ich habe ein Problem, ist der erste ganz große Schritt und das ist das, was wir abholen.“

Carola Herter und Astrid Zimmer arbeiten ehrenamtlich für die „Nummer gegen Kummer“. Foto: Kinderschutzbund Ludwigsburg/privat

Mehr als 3.000 Anrufe haben die Berater in Ludwigsburg am Kinder- und Jugendtelefon im Jahr 2024 entgegengenommen. Daraus haben sich 849 Beratungsgespräche entwickelt. Auch einige Scherzanrufe gehen über das Jugendtelefon ein, berichtet Carola Herter. Mit welchen Themen wenden sich Kinder und Jugendliche an die Nummer gegen Kummer? Liebeskummer sei ein häufiges Thema, sagt Herter, außerdem Probleme mit den Eltern, Mobbing und Themen, hinter denen man Depressionen mit Selbstverletzung vermutet. Die „Nummer gegen Kummer“ führt bundesweit Statistiken zu den Anrufen. Besonders häufig suchten demnach 2024 Kinder und Jugendliche bei psychosozialen Themen wie psychischen Problemen und Einsamkeit Hilfe, gefolgt von Problemen in der Familie und Fragen rund um Partnerschaft und Liebe.

Vertrauen aufbauen über die Stimme

Wie kann man Jugendlichen am Telefon helfen? Das Wichtigste: Zuhören und offen für die Themen sein, mit denen sie sich melden, erläutert Astrid Zimmer. Zu Beginn des Gesprächs gehe es darum, Vertrauen aufzubauen – und das geschieht vor allem über die Stimme. „Sie ist das einzige Medium, das wir haben“, so Zimmer. Wichtig, um Vertrauen zu gewinnen, sei auch, authentisch zu sein und den Jugendlichen zu zeigen, dass man sie verstehen will. Im nächsten Schritt des Gesprächs gehe es dann darum, herauszufinden, was das Problem der Person ist und ihr zu helfen, dieses zu sortieren. Wichtig sei auch, das Leid der Personen anzuerkennen. „Man gibt den Menschen das Gefühl, dass jemand wirklich für sie da ist.“

Die Berater hören aber nicht nur zu, sondern bieten Hilfe zur Selbsthilfe. „Wir beraten ressourcenorientiert“, sagt Zimmer. Das heißt, sie überlegen gemeinsam mit dem Anrufer, was die Person selbst tun kann, damit es ihr besser geht und wer im Umfeld für sie da ist. Die Mitarbeiter verweisen auch auf Beratungsstellen, an die sich die Anrufer wenden können.

Ehrenamtliche werden in Ausbildung geschult

Auch über die Online-Beratung fragen viele Kinder und Jugendliche nach Hilfe. 880 Mails hat das Team in Ludwigsburg im vergangenen Jahr beantwortet, neben 185 angenommenen Chats. Die Online-Beratung sei noch niederschwelliger als die am Telefon und näher an der Alltagskommunikation der Jugendlichen, sagt Carola Herter. „Jugendliche müssen ihre Stimme nicht preisgeben. Das macht es noch anonymer.“

Um Berater am Kinder- und Jugend- und am Eltentelefon zu werden, durchlaufen die Ehrenamtlichen eine Ausbildung, für die Online-Beratung muss man noch eine zusätzliche Schulung absolvieren. Die Ausbildung für die Telefonberater dauert sechs bis acht Monate und umfasst 100 Stunden. Themen sind unter anderem, wie man Gespräche führt, wie man aktiv zuhört und an welche Beratungsstellen man verweisen kann.

Wie man mit den Schicksalen der Anrufer umgeht

Außerdem lernen die Ehrenamtlichen, mit den teilweise sehr schweren Schicksalen der Anrufer umzugehen und sich abzugrenzen. „Wenn man das jedes Mal mitnehmen würde, würde man kaputt gehen“, sagt Carola Herter. Es gebe für die Telefon- und Online-Beratung eine Supervision, bei der man über die Fälle sprechen könne.

Um helfen zu können, ist es auch wichtig, eine gewisse Distanz zu wahren. „Ich darf nicht mitleiden, sonst kann ich nicht mehr beraten“, erklärt Astrid Zimmer. Gerade wenn sich der Anrufer in einer akuten Notlage befindet, sei es wichtig, sich nicht in Panik mitreißen zu lassen, sagt Carola Herter. „Man ist dann nicht mehr hilfreich.“

Die „Nummer gegen Kummer“

Erreichbarkeit:

Das Kinder- und Jugendtelefon ist bundesweit unter der Telefonnummer 116 111 von montags bis samstags von 14 bis 20 Uhr erreichbar. Eltern können das Elterntelefon unter der Nummer 0800 1110 550 montags, mittwochs und freitags von 9 bis 17 Uhr und dienstags und donnerstags von 9 bis 19 Uhr erreichen.

Ehrenamtliche gesucht:

Der Kinderschutzbund Ludwigsburg sucht weitere ehrenamtliche Telefonberater. Im Januar startet eine neue Ausbildung. Wer Interesse hat, kann sich telefonisch unter 07141 90 27 66 melden oder per E-Mail an mail@kinderschutzbund-lb.de.