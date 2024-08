Der Booktok-Hit „Nur noch ein einziges Mal“ kommt ins Kino. Tiktok-Nutzerinnen wie „Meggyxoxo“ und „readwithvanessa“ teilen schon lange erfolgreich Videos zu ihren Lieblingsbüchern.

Viviana Bastone 15.08.2024 - 16:30 Uhr

Pastellfarbene Buchumschläge, Bad-Boy-Klischees und spicy Sex-Szenen: Das gehört zum Booktok-Trend. Ein Beispiel ist „Nur noch ein einziges Mal“. In der dramatischen Liebesgeschichte der US-amerikanischen Bestseller-Autorin Colleen Hoover geht es um die junge Lily Bloom, die in ihrer Beziehung häusliche Gewalt von ihrem Partner erfährt. Dabei schafft Hoover es auf berührende Weise aufzuzeigen, warum „verlass ihn doch einfach“ leichter gesagt als getan ist. Seit dem 15. August ist die Verfilmung des Romans mit Blake Lively in der Hauptrolle in den deutschen Kinos zu sehen. Und auch eine Kinofassung von Hoovers viralem Bestseller „Verity“ ist bereits in Arbeit. Was steckt hinter dem Booktok-Hype?