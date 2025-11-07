Irans Präsident warnt vor dramatischer Wasserknappheit: Sollte es weiter nicht regnen, könnte Teheran evakuiert werden. Der Hauptwasserspeicher reicht nur noch für zwei Wochen.
07.11.2025 - 23:21 Uhr
Wegen einer anhaltenden Dürre ist eine Evakuierung der iranischen Hauptstadt Teheran nach den Worten von Präsident Massud Peseschkian nicht auszuschließen. Sollte es nicht bald regnen, müsse Ende November oder Anfang Dezember mit der Rationierung von Wasser in Teheran begonnen werden, sagte Peseschkian am Freitag in einer im Staatsfernsehen übertragenen Rede.