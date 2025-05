Freude für die Spitzenforschung: Mehrere Südwest-Universitäten können im bundesweiten Wettbewerb um Fördermillionen für besondere Projekte punkten. Welche sind es?

red/dpa/lsw 22.05.2025 - 20:39 Uhr

13 Forschungsprojekte an den Universitäten in Baden-Württembergs dürfen sich in den kommenden Jahren auf Fördermittel in Millionenhöhe freuen. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) gab die ausgewählten Projekte in Bonn bekannt. Dem Wissenschaftsministerium zufolge wird damit ein Exzellenzcluster mehr als bislang gefördert.