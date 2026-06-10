Nur wenig Felder: Im Landkreis Ludwigsburg blüht der Mohn – Anbau nur ohne Vorstrafe erlaubt

Teils riesige Felder erstrahlen im Kreis Ludwigsburg für wenige Tage in kräftigem Rot, beispielsweise zwischen Asperg und Schwieberdingen oder mit Blick von der Autobahn zwischen Möglingen und Münchingen. Das ist – und wird auch in der Zukunft – eher eine Seltenheit sein.

Der Hohenhaslacher Landwirt Simon Hengstberger baut häufig selbst Mohn an. Dieses Jahr hat es aber nicht geklappt. „Beim Mohn spielen viele Faktoren rein – das Wetter, die Aussaattechnik, der Boden“, sagt er. Für eine gute Ernte bräuchte es einen trockenen Sommer, dann etwas Regen, dass die kleinen Körner, die recht nah unter der Oberfläche liegen, Wasser abbekommen – und später „konstantes Wetter“. Die Pflanze sei anspruchsvoll und reagiere empfindlich auf den Klimawandel.

Anbau mit hohen Auflagen verbunden

Schlafmohn wurde ursprünglich für die Opiumgewinnung gezüchtet und unterliegt seit 1978 dem Betäubungsmittelgesetz. Deshalb ist der Anbau mit hohen bürokratischen Auflagen verbunden und muss genehmigt werden. Dafür müssen die angebaute Mohnsorte und Flurstücke angegeben sowie ein polizeiliches Führungszeugnis abgegeben werden. Denn für die Freigabe wird geprüft, ob der Landwirt Vorstrafen hat.

„Wenn man merkt, dass Mohn geklaut wurde, muss man das der Polizei melden“, sagt Hengstberger. Bei seinen Feldern sei das zum Glück noch nie vorgekommen. Bis Ende Januar sind Landwirte zudem verpflichtet, anzugeben, wie viel sie angebaut haben, erklärt Hengstberger. Dazu reicht man die Rechnungen des Saatguts ein. Später wird verglichen, ob die Erntemenge damit übereinstimmt. In Deutschland dürfen ausschließlich morphinarme Mohnsorten, die einen Morphingehalt im Pflanzensaft unter 0,02 Prozent aufweisen, angebaut werden.

Die Blüten des Schlafmohns können unterschiedliche Farben haben: von Weiß über zartes Rosa, kräftiges Rot, Violett bis hin zu tiefem Dunkel- oder Blaulila. Foto: picture alliance / dpa

Mohn sei ein Nischenprodukt, sagt Simon Hengstberger. In der Regel würden ihn nur Landwirte anbauen, die ihn selbst verwerten – der importierte Mohn ist günstiger. Der stammt laut Bundesverband der Lebensmittelchemiker größtenteils aus osteuropäischen Ländern, der Türkei und Australien.

Simon Hengstberger hat eine eigene Ölmühle und verkauft das Öl in seinem Hofladen. Mohnöl findet Verwendung in der Küche, aber auch in der Körperpflege. Es enthält viele wertvolle Inhaltsstoffe wie ungesättigte Fettsäuren, Vitamine und Mineralstoffe sowie Antioxidantien.

Der Hohenhaslacher hat mit dem Mohnanbau schon einiges erlebt: gute Jahre mit bis zu 1,5 Tonnen Mohnsamen pro Hektar – bis zum kompletten Totalausfall. Denn ist der Pflanzentoxingehalt bei der Kontrolle zu hoch, muss die Ernte vernichtet werden. Für Landwirte bleibt also immer ein gewisses Risiko.

Mohn blüht ein bis zwei Wochen, je nach Wetter und vor allem Wind. Danach bildet die Pflanze eine walnussgroße Kapsel, in der sich bis zu 200 Mohnsamen befinden. Damit die Felder nicht nur schön aussehen, sondern tatsächlich auch Ertrag bringen, ist eines wichtig: auf den Wegen bleiben und für das perfekte Foto nicht ins Feld laufen.