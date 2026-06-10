Nur wenig Felder Im Landkreis Ludwigsburg blüht der Mohn – Anbau nur ohne Vorstrafe erlaubt
Derzeit blüht der Mohn. Die großen, farbintensiven Felder sind ein Hingucker – aber eher eine Seltenheit. Wieso eigentlich?
Derzeit blüht der Mohn. Die großen, farbintensiven Felder sind ein Hingucker – aber eher eine Seltenheit. Wieso eigentlich?
Teils riesige Felder erstrahlen im Kreis Ludwigsburg für wenige Tage in kräftigem Rot, beispielsweise zwischen Asperg und Schwieberdingen oder mit Blick von der Autobahn zwischen Möglingen und Münchingen. Das ist – und wird auch in der Zukunft – eher eine Seltenheit sein.