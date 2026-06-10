 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Region
  4. Landkreis Ludwigsburg

  6. Im Landkreis Ludwigsburg blüht der Mohn – Anbau nur ohne Vorstrafe erlaubt

Nur wenig Felder Im Landkreis Ludwigsburg blüht der Mohn – Anbau nur ohne Vorstrafe erlaubt

Nur wenig Felder: Im Landkreis Ludwigsburg blüht der Mohn – Anbau nur ohne Vorstrafe erlaubt
1
Zwischen Asperg und Schwieberdingen blüht derzeit ein großes Mohnfeld. Foto: Werner Kuhnle

Derzeit blüht der Mohn. Die großen, farbintensiven Felder sind ein Hingucker – aber eher eine Seltenheit. Wieso eigentlich?

Ludwigsburg : Anna-Sophie Kächele (ask)

Teils riesige Felder erstrahlen im Kreis Ludwigsburg für wenige Tage in kräftigem Rot, beispielsweise zwischen Asperg und Schwieberdingen oder mit Blick von der Autobahn zwischen Möglingen und Münchingen. Das ist – und wird auch in der Zukunft – eher eine Seltenheit sein.

 

Der Hohenhaslacher Landwirt Simon Hengstberger baut häufig selbst Mohn an. Dieses Jahr hat es aber nicht geklappt. „Beim Mohn spielen viele Faktoren rein – das Wetter, die Aussaattechnik, der Boden“, sagt er. Für eine gute Ernte bräuchte es einen trockenen Sommer, dann etwas Regen, dass die kleinen Körner, die recht nah unter der Oberfläche liegen, Wasser abbekommen – und später „konstantes Wetter“. Die Pflanze sei anspruchsvoll und reagiere empfindlich auf den Klimawandel.

Anbau mit hohen Auflagen verbunden

Schlafmohn wurde ursprünglich für die Opiumgewinnung gezüchtet und unterliegt seit 1978 dem Betäubungsmittelgesetz. Deshalb ist der Anbau mit hohen bürokratischen Auflagen verbunden und muss genehmigt werden. Dafür müssen die angebaute Mohnsorte und Flurstücke angegeben sowie ein polizeiliches Führungszeugnis abgegeben werden. Denn für die Freigabe wird geprüft, ob der Landwirt Vorstrafen hat.

„Wenn man merkt, dass Mohn geklaut wurde, muss man das der Polizei melden“, sagt Hengstberger. Bei seinen Feldern sei das zum Glück noch nie vorgekommen. Bis Ende Januar sind Landwirte zudem verpflichtet, anzugeben, wie viel sie angebaut haben, erklärt Hengstberger. Dazu reicht man die Rechnungen des Saatguts ein. Später wird verglichen, ob die Erntemenge damit übereinstimmt. In Deutschland dürfen ausschließlich morphinarme Mohnsorten, die einen Morphingehalt im Pflanzensaft unter 0,02 Prozent aufweisen, angebaut werden.

Die Blüten des Schlafmohns können unterschiedliche Farben haben: von Weiß über zartes Rosa, kräftiges Rot, Violett bis hin zu tiefem Dunkel- oder Blaulila. Foto: picture alliance / dpa

Mohn sei ein Nischenprodukt, sagt Simon Hengstberger. In der Regel würden ihn nur Landwirte anbauen, die ihn selbst verwerten – der importierte Mohn ist günstiger. Der stammt laut Bundesverband der Lebensmittelchemiker größtenteils aus osteuropäischen Ländern, der Türkei und Australien.

Simon Hengstberger hat eine eigene Ölmühle und verkauft das Öl in seinem Hofladen. Mohnöl findet Verwendung in der Küche, aber auch in der Körperpflege. Es enthält viele wertvolle Inhaltsstoffe wie ungesättigte Fettsäuren, Vitamine und Mineralstoffe sowie Antioxidantien.

Unsere Empfehlung für Sie

Neuer Hofladen in Hohenhaslach: Hier gibt es heimische Linsen, Kichererbsen und Popcorn-Mais

Neuer Hofladen in Hohenhaslach Hier gibt es heimische Linsen, Kichererbsen und Popcorn-Mais

Simon Hengstberger eröffnet in Hohenhaslach (Kreis Ludwigsburg) einen kreativen Hofladen. Der 25-jährige Landwirt setzt auf Nachhaltigkeit und innovative Produkte aus eigener Ernte.

Der Hohenhaslacher hat mit dem Mohnanbau schon einiges erlebt: gute Jahre mit bis zu 1,5 Tonnen Mohnsamen pro Hektar – bis zum kompletten Totalausfall. Denn ist der Pflanzentoxingehalt bei der Kontrolle zu hoch, muss die Ernte vernichtet werden. Für Landwirte bleibt also immer ein gewisses Risiko.

Mohn blüht ein bis zwei Wochen, je nach Wetter und vor allem Wind. Danach bildet die Pflanze eine walnussgroße Kapsel, in der sich bis zu 200 Mohnsamen befinden. Damit die Felder nicht nur schön aussehen, sondern tatsächlich auch Ertrag bringen, ist eines wichtig: auf den Wegen bleiben und für das perfekte Foto nicht ins Feld laufen.

Weitere Themen

Aktionstag zur Organspende: Stadt und Betroffene werben für Organspende – jeder sollte Entscheidung treffen

Aktionstag zur Organspende Stadt und Betroffene werben für Organspende – jeder sollte Entscheidung treffen

Organempfänger berichten in Ludwigsburg von ihrer Spende und werben für die Widerspruchslösung. Ihre Schicksale zeigen, welchen Unterschied es macht, sich einfach nur zu entscheiden.
Von Redaktion
Großprojekt: Deutlich früher als gedacht: Einweihung der Großen Pflugfelder Brücke steht an

Großprojekt Deutlich früher als gedacht: Einweihung der Großen Pflugfelder Brücke steht an

Der Stadt Kornwestheim und der Firma Leonhard Weiss gelingt ein seltenes Kunststück: Der Neubau der Brücke ist neun Monate früher fertig als geplant – dank eines entscheidenden Kniffs.
Von Emanuel Hege
Weindorf im Bottwartal: „Kleines Geschwisterchen“ der Weinlaube in Steinheim

Weindorf im Bottwartal „Kleines Geschwisterchen“ der Weinlaube in Steinheim

Die Fußballabteilung der TSG Steinheim schafft ein Weindorf. Am Riedstadion kommen regionale Weingüter zusammen, um ihre Erzeugnisse in familiärer Atmosphäre vorzustellen.
Von Sandra Lesacher
Fußball-Regionalligist: SGV Freiberg plant Namensänderung – Heilbronn dazu, „Gesang“ weg

Fußball-Regionalligist SGV Freiberg plant Namensänderung – Heilbronn dazu, „Gesang“ weg

Der SGV Freiberg zieht ins Frankenstadion nach Heilbronn. Doch nicht nur der Standort ändert sich: Der Verein plant eine historische Namensänderung.
Von Marius Gschwendtner
Feuerwehreinsatz in Kornwestheim: Brand auf Balkon eines Mehrfamilienhauses

Feuerwehreinsatz in Kornwestheim Brand auf Balkon eines Mehrfamilienhauses

Die Feuerwehr wurde Dienstagnacht zu einem Einsatz in die Theodor-Heuss-Straße in Kornwestheim gerufen. Dort war auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses ein Feuer ausgebrochen.
Von Julia Amrhein
Diebstahl in Heimerdingen: Wieder Werkzeug aus Scheune gestohlen

Diebstahl in Heimerdingen Wieder Werkzeug aus Scheune gestohlen

Unbekannte stehlen Arbeitsgerät eines Handwerksbetriebs. Nicht zum ersten Mal.
Von Franziska Kleiner
Baustelle in Ludwigsburg: August-Bebel-Straße wird früher wieder freigegeben

Baustelle in Ludwigsburg August-Bebel-Straße wird früher wieder freigegeben

Die Stadtwerke konnten die Arbeiten in der August-Bebel-Straße in Ludwigsburg einen Tag früher als geplant abschließen. Damit fahren auch die Busse wieder wie gewohnt.
Von Julia Amrhein
S5 nach Bietigheim-Bissingen: 42-Jähriger beleidigt und bedroht Fahrgäste – Polizei bringt ihn zu Boden

S5 nach Bietigheim-Bissingen 42-Jähriger beleidigt und bedroht Fahrgäste – Polizei bringt ihn zu Boden

Ein 42-Jähriger hat am Dienstag in einer S-Bahn von Stuttgart nach Bietigheim-Bissingen gewütet. Später wehrte er sich heftig gegen die Polizei und verletzte einen Beamten.
Von Julia Amrhein
Online-Auktion startet: Fahrräder, Smartphone und Co. - Bietigheim-Bissingen versteigert Fundsachen

Online-Auktion startet Fahrräder, Smartphone und Co. - Bietigheim-Bissingen versteigert Fundsachen

Fundräder und andere Artikel aus dem Fundbüro in Bietigheim-Bissingen suchen neuer Besitzer. Der Verkauf läuft über ein Online-Plattform - und stellt echte Schnäppchen in Aussicht.
Von Julia Amrhein
Debatte um Sigle in NS-Zeit: Vor der Entscheidung um Ernst Sigle: Das sagen die Kornwestheimer

Debatte um Sigle in NS-Zeit Vor der Entscheidung um Ernst Sigle: Das sagen die Kornwestheimer

In Kornwestheim sorgt die Debatte um Ernst Sigle weiter für Gesprächsstoff. In den kommenden sieben Tagen stimmen die Stadträte ab – doch wie ist die Stimmung bei den Bürgern der Stadt?
Von Olivia Denner
Weitere Artikel zu Landwirte Bauern Polizei
 
 