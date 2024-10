Nussbutter und braune Butter verleihen Gerichten eine besonders feine, nussige Note und sind wahre Geschmacksgaranten in der Küche. Doch was steckt hinter diesen Begriffen, und wie lässt sich das Aroma selbst zuhause zaubern?

Katrin Jokic 30.10.2024 - 15:59 Uhr

Nussbutter ist eine Zutat, die vielen Gerichten einen intensiven, unverwechselbaren Geschmack verleiht. Mit ihrer vielseitigen Einsatzmöglichkeit und ihrem besonderen Aroma wird sie sowohl in der gehobenen als auch in der alltäglichen Küche geschätzt. Ob für herzhafte Speisen oder süße Backwaren – Nussbutter verfeinert jedes Rezept und bringt eine tiefere Geschmacksdimension in die Küche.