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Nutria-Alarm in Esslingen? Possierliche Nager können zur Gefahr für Menschen und Natur werden

Nutria-Alarm in Esslingen?: Possierliche Nager können zur Gefahr für Menschen und Natur werden
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Vier Nutrias leben im Esslinger Tierpark Nymphaea auf der Neckarinsel. Foto: Alexa Schlotterbeck/Tierpark Nymphaea

Nutrias können Krankheiten übertragen, mit ihrem Kot Gewässer verunreinigen, Fraßschäden anrichten. Sind sie auch im Kreis Esslingen ein Problem?

Reporterin: Simone Weiß (swe)

Sie sehen niedlich aus. Sollen aber rechte Plagegeister sein. Nutrias sind laut baden-württembergischem Landwirtschaftsministerium eine Gefahr für Menschen, Tiere und Natur – und sie breiten sich rasant aus. Seit der ersten flächendeckenden Erfassung 2006 sei ihre Vorkommensfläche um 187 Prozent im Land gestiegen. Sind die possierlichen Nager auch im Kreis Esslingen ein Problem?

Vier Nutrias leben in der Nymphaea auf der Esslinger Neckarinsel, sagt Christoph Kässer, im Tierpark für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Ob die Tiere ganz oben in der Gunst der Besucher lägen, könne er nicht sagen: „Manche stehen ihnen aufgrund des rattenähnlichen Erscheinungsbilds zwiespältig gegenüber.“

Doch ob Publikumsliebling oder nicht – das Tierpark-Team weiß die Vorzüge der Nutrias zu schätzen. Sie seien eine vergleichsweise einfach zu haltende Art. Zu einer möglichen Verbreitung der Tiere im Umland hätten die Nymphaea-Tiere aber nicht beigetragen: „Unser Gehege hat bereits jahrzehntelang bewiesen, dass es ausbruchssicher ist.“ Allerdings, so räumt auch Christoph Kässer ein, könne man über die Sinnhaftigkeit eines Zucht- und Handelsverbotes auch für Tierparks trefflich streiten.

Esslinger Tierpark-Vertreter zu Nutrias in freier Wildbahn: Gefahr für seltene, einheimische Arten

Denn Christoph Kässer sieht die Folgen steigender Nutria-Vorkommen kritisch. Lange Zeit hätten die Tiere in Mitteleuropa keine starke Population aufbauen können: „Ein normaler Winter hat für genügend Bestandseinbrüche gesorgt.“ Doch der Klimawandel habe zur Verbreitung beigetragen. Mit Folgen. „Fakt ist, dass Nutrias Schäden an Uferböschungen oder Deichen anrichten können. Dadurch beeinträchtigen sie natürlich den Menschen und dessen Bauten.“ Am problematischsten seien aber ihre Fraßschäden an der Ufervegetation. Damit gefährdeten sie seltene, einheimische Arten.

Christoph Kässer ist im Esslinger Tierpark Nymphaea für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig. (Archiv) Foto: Roberto Bulgrin

Im Landkreis Esslingen haben die Sumpfbiber aber wohl noch nicht zugeschlagen. „Probleme mit Nutrias oder durch sie verursachte Schäden sind für den Kreis Esslingen derzeit nicht bekannt“, teilt Andrea Wangner, Pressesprecherin des Landratsamtes, mit. Zahlen über in der Region lebende Nutrias lägen nicht vor. Denn es würden nur die erlegten Tiere erfasst: „Diese Anzahl ist jedoch gering.“ Es könne auch nicht klar benannt werden, wo sich die Tiere im Landkreis aufhielten. Die Geschwindigkeit ihrer Verbreitung könne ebenfalls nicht benannt werden.

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Das Stuttgarter Landwirtschaftsministerium verweist dagegen auf eine rasche Verbreitung im Land. 2022 und 2023 seien aus 498 Gemeinden Vorkommen gemeldet worden, 2011 und 2013 seien es noch 254 Gemeinden gewesen. Die Tiere könnten Fraßschäden an Getreidepflanzen verursachen und durch ihre Erdhöhlen Drainage- und Bewässerungssysteme sowie Dämme beschädigen.

Nutrias sind laut Nymphaea-Team einfach zu halten. Doch sie können große Schäden in der Natur anrichten. Foto: Alexa Schlotterbeck/Tierpark Nymphaea

Außerdem könnten sich die Tiere negativ auf die Biodiversität auswirken. Sie würden in hohem Maße Wasserpflanzen und andere Ufer- und Sumpfvegetation fressen. Nutrias könnten zudem Krankheiten wie Salmonellen oder Streptokokken übertragen: „Die Tiere werden ebenfalls als Überträger der Leptospirose, einer auf den Menschen übertragbaren Krankheit, diskutiert und können als Zwischenwirte den Kleinen Fuchsbandwurm übertragen.“

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