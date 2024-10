Die Krise der Automobilbranche trifft auch Nutzfahrzeughersteller. So kämpft der seit 2021 von Mercedes unabhängige Hersteller Daimler Truck in vielen Märkten mit sinkenden Absätzen.

red/dpa/lsw 09.10.2024 - 11:29 Uhr

Der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck hadert weiter mit seinem Absatz in Asien und Europa. In den drei Monaten bis Ende September verkaufte der Dax-Konzern 114.917 Trucks und Busse und damit fast elf Prozent weniger als noch im Vorjahreszeitraum, wie er am Mittwoch in Leinfelden-Echterdingen bei Stuttgart mitteilte.