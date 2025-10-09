Daimler Truck und Toyota bündeln die Kräfte: Archion will mit vereinten Plattformen und schlankeren Werken Asiens Nutzfahrzeugmarkt aufmischen. Was steckt hinter dem Börsenstart 2026?
09.10.2025 - 10:13 Uhr
Künftig will in Asien der neue Nutzfahrzeughersteller mit dem Namen Archion den Markt aufmischen. So heißt der Name der neuen Holding, die das Resultat der Zusammenlegung der Daimler-Truck-Tochter Mitsubishi Fuso und der Toyota-Tochter Hino ist, wie beide Unternehmen in Leinfelden-Echterdingen und Kawasaki gemeinsam mitteilten. Die beiden Konzerne hatten schon vor längerer Zeit angekündigt, in Asien gemeinsame Sache machen zu wollen. Im Juni war dann die Gründung des Gemeinschaftsunternehmens bekanntgegeben worden.