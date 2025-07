An einem normalen Freitag herrscht in der walisischen Küstenstadt Cardiff ein entspannt-lebendiges Treiben. Möwen kreischen, meist geht ein Wind, Menschen sitzen in oder vor Pubs. Am 4. Juli 2025 ist das Bild ein radikal anderes. Tausende, wenn nicht gar Zehntausende Menschen zwischen Mitte 30 und Mitte 50 ergießen sich aus Bussen, Bahnen und Autos in die Stadt, füllen sämtliche Pubs in Windeseile. Die Stadt summt und brummt, überall Musik, eine fast greifbare Energie knistert durch die alten Straßen. Man singt.