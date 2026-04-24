OB Belz ins Amt eingesetzt „Möge der Booster zünden“
Begleitet von vielen salbungsvollen Worten startete Stefan Belz in seine zweite Amtszeit. Sie wird keine leichte sein, muss Böblingen doch finanzielle Einbußen verkraften.
Begleitet von vielen salbungsvollen Worten startete Stefan Belz in seine zweite Amtszeit. Sie wird keine leichte sein, muss Böblingen doch finanzielle Einbußen verkraften.
Die rund fünf Kilogramm schwere Amtskette trug der Böblinger Oberbürgermeister Stefan Belz schon zur Begrüßung am Treppenabsatz. Wurde sie ihm doch am Freitag in der Kongresshalle bei seiner feierlichen Wiedereinsetzung nur symbolisch zum zweiten Mal offiziell umgehängt. Die Last des Amtes war dem 45-Jährigen indes nicht anzumerken in dieser besonderen Gemeinderatssitzung mit geschätzt 700 Gästen, darunter zahlreiche Ehrengäste aus der Stadtgesellschaft.