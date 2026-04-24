 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Region
  4. Landkreis Böblingen

  6. „Möge der Booster zünden“

OB Belz ins Amt eingesetzt „Möge der Booster zünden“

OB Belz ins Amt eingesetzt: „Möge der Booster zünden“
23
OB Stefan Belz, Stadtrat Thorsten Breitfeld und Erster Bürgermeister Tobias Heizmann Foto: Stefanie Schlecht

Begleitet von vielen salbungsvollen Worten startete Stefan Belz in seine zweite Amtszeit. Sie wird keine leichte sein, muss Böblingen doch finanzielle Einbußen verkraften.

Böblingen: Jan-Philipp Schlecht (jps)

Die rund fünf Kilogramm schwere Amtskette trug der Böblinger Oberbürgermeister Stefan Belz schon zur Begrüßung am Treppenabsatz. Wurde sie ihm doch am Freitag in der Kongresshalle bei seiner feierlichen Wiedereinsetzung nur symbolisch zum zweiten Mal offiziell umgehängt. Die Last des Amtes war dem 45-Jährigen indes nicht anzumerken in dieser besonderen Gemeinderatssitzung mit geschätzt 700 Gästen, darunter zahlreiche Ehrengäste aus der Stadtgesellschaft.

 

Dennoch: Ein Oberbürgermeister sei heute nicht mehr langfristiger Gestalter, vielmehr „permanenter Krisen- Konflikt- und Erwartungsmanager“, sagte der Erste Bürgermeister Tobias Heizmann zur Begrüßung. Diese Aufgabe habe Stefan Belz vorbildlich erfüllt: analytisch, strukturiert und faktenbasiert. „In über 100 Ratssitzungen, 260 Ausschusssitzungen und unzähligen weiteren Stiftungs- und Verbandssitzungen.“ Dafür brauche er „Nerven wie Drahtseile, ein dickes Fell – und einen Zauberstab“, auch wenn es den derzeit noch nicht im OB-Büro gebe.

Raumfahrt als besondere Perspektive

Regierungspräsidentin Susanne Bay betonte die Bedeutung der Wiederwahl: „Wiedergewählt wird nicht automatisch – wiedergewählt wird, wer überzeugt“. Ungewöhnlich für einen Oberbürgermeister sei Belz’ fachlicher Hintergrund, sagte Bay mit einem Augenzwinkern: „Sie sind schon ein besonderer Oberbürgermeister im Regierungsbezirk, nämlich einer mit einer außergewöhnlichen technischen Ausbildung“.

„Wiedergewählt wird, wer überzeugt“

Susanne Bay Regierungspräsidentin

Das Studium der Luft- und Raumfahrttechnik bringe eine besondere Perspektive mit sich, bei der es darum gehe, „zahlreiche miteinander vernetzte Komponenten im Blick zu behalten.“ Bay sprach in ihrer Rede auch die vielfältigen Aufgaben an, die vor der Stadt liegen: Verwaltungsmodernisierung, Digitalisierung, demografische Veränderungen und die angespannte Haushaltslage. Besonders betonte sie: „Das Bekämpfen der Klimakrise ist die drängendste Herausforderung für die gesamte Menschheit“.

Unsere Empfehlung für Sie

Porträt über Stefan Belz: Wer ist der Mensch hinter dem OB?

Porträt über Stefan Belz Wer ist der Mensch hinter dem OB?

Weitere acht Jahre steuert Stefan Belz Böblingen durch die Fährnisse des Alltags. Was über den Menschen hinter dem Amt bekannt ist – und wie er seinen Wahlsieg gefeiert hat.

Auf Belz’ Hobby das Wandern spielte sie ebenfalls an: „Wie bei jeder ausgiebigen Wanderung wird es auch in Ihrer zweiten Amtszeit Momente der Erschöpfung geben.“ Es werde „robuste Diskussionen“ geben, Gräben, die zu überwinden sind. Umso entscheidender sei es, „dass sich diese Stadtgesellschaft nicht auseinanderdividieren lässt.“ Dafür wünsche sie ihm unter anderem das nötige Augenmaß, Akzeptanz, Rückhalt und sicherte volle Unterstützung zu.

Prall gefülltes Hausaufgabenheft

CDU-Stadtrat Thorsten Breitfeld nahm als Vorsitzender der stärksten Fraktion die Einsetzung vor. Nicht ohne aber zuvor auf das prall gefüllte Hausaufgabenheft für die zweite Amtszeit zu verweisen: Krankenhaus-Areal, ehemalige IBM, Mühlbachquartier, Bahnhof, Schlossberg-Bebauung. „Möge der Booster zünden“, sagte der ebenfalls promovierte Luft- und Raumfahrtingenieur. Und zitierte ein Funkspruch der Apollo-13-Mission: „Failure is not an option“ – Versagen sei keine Option.

Unsere Empfehlung für Sie

OB-Wahl in Böblingen: Wie Stefan Belz die Stadt zur Innovations-Zentrale ausbauen will

OB-Wahl in Böblingen Wie Stefan Belz die Stadt zur Innovations-Zentrale ausbauen will

Technologiecampus und Hochschule, IBM-Gelände und Klinik-Areal – die Projekte für die Stadt der Zukunft sind bekannt. Aber Stefan Belz hat auch so etwas wie eine „Mission Mensch“.

Stimmgewaltig untermalten der Böblinger Junge Kammerchor und die Jugendsingakademie der Partnerstadt Krems den Abend, bevor Landrat Roland sein Grußwort mit der ihm eigenen Art des Lobes würzte: „Stefan Belz hat als Kapitän des Schiffes Böblingen so gut wie alle Klippen erfolgreich umschifft.“ Für den gemeinsamen Weg in der kommunalen Familie dankte er ausdrücklich – „auch wenn wir uns manchmal gekabbelt haben.“

„Wir haben der Stadt das Krankenhaus-Areal zu einem fairen Preis übereignet“, spielte Bernhard auf die zähen Verhandlungen des Jahres 2024 an und erntete ein Raunen. Schließlich hätte Böblingen gern weniger für das Krankenhaus bezahlt, der Landrat hingegen gern mehr erzielt. „Wir waren beide unzufrieden, dann war es ein guter Kompromiss.“ Lob gab es von Bernhard für Belz’ Empathie: „Er hört zu und geht mit einem großartigen Verantwortungsbewusstsein zu Werke.“

Unsere Empfehlung für Sie

Amtsinhaber Stefan Belz gewinnt deutlich, aber nicht haushoch

Newsblog zur OB-Wahl Böblingen Amtsinhaber Stefan Belz siegt deutlich

Oberbürgermeister Stefan Belz ist für eine zweite Amtszeit gewählt worden. Bei der Wahl am Sonntag erreichte er 64,8 Prozent. Seine ärgsten Konkurrenten: Aleksandar Blazevski (13,1 Prozent) und Stefan Thien (12,5 Prozent). Die Wahlbeteiligung liegt bei 36,2 Prozent. 

Pfarrer Klaus Kempter hielt ein ökumenisches Segenswort, in dem er Belz’ vielfältige Aktivitäten auf den sozialen Medien bewunderte. Sagte aber auch: „Wir Menschen machen Termine, Gott aber bestimmt die Zeit.“ Wichtig seien neben den vielen Verpflichtungen die Auszeiten, um Kraft zu tanken für die Fülle an Verantwortung. Dazu sprach er ihm die Einladung für eine gute Zusammenarbeit aus sowie Gottes Segen.

Aus Aufbruch sei Richtung geworden

Stefan Belz selbst sagte zum Abschluss: „Eine Wiederwahl ist kein Zielpunkt. Sie ist ein neuer Auftakt.“ Ein Wort stand vor acht Jahren über allem: Aufbruch. Jetzt sei „aus Aufbruch Richtung geworden.“ Auf die enormen Anforderungen der Corona-Pandemie habe man nicht nur reagiert, sondern in der Zeit auch aktiv gestaltet. Zuvorderst nannte er Investitionen in Bildung (Schulzentrum Stockbrünnele), Mobilität (Elbenplatz) und Digitalisierung (Smart City).

Regierungspräsidentin Susanne Bay Foto: Stefanie Schlecht

Das Krankenhausareal sei eine „Zukunftsfläche“ für die Stadt, weswegen er den Kauf als klaren politischen Erfolg verbuchte. Gleichwohl stehe man vor einer finanzpolitischen Zäsur, „in einer Schärfe, wie wir sie noch nie erlebt haben.“ Im Vergleich zu anderen Kommunen habe man dennoch erhebliche Ressourcen – wenn im Zuge einer Konsolidierung die richtigen Entscheidungen getroffen würden. Fünf Schwerpunkte machte er dafür aus: Wirtschaft, Klimaschutz, Bildung und Betreuung, Digitalisierung und Zusammenhalt.

Zur Person: Stefan Belz

Biografie
Geboren wurde Stefan Belz am 23. Juni 1980 in Böblingen, absolvierte sein Abitur am Sindelfinger Stiftsgymnasium und studierte Luft- und Raumfahrttechnik an der Universität Stuttgart mit anschließender Promotion zu Raumfahrtsystemen.

Lokalpolitik
Belz ist seit 2011 lokalpolitisch engagiert. Damals trat er in den Grünen-Ortsverband Böblingen ein, 2012 wurde er dessen Sprecher. Bei der Kommunalwahl 2014 zog er in den Gemeinderat ein, wo er zum Fraktionsgeschäftsführer wurde. Bei der Wahl zum Oberbürgermeister 2018 gewann er überraschend gegen CDU-Amtsinhaber Wolfgang Lützner. (jps)

Weitere Themen

OB Belz ins Amt eingesetzt: „Möge der Booster zünden“

OB Belz ins Amt eingesetzt „Möge der Booster zünden“

Begleitet von vielen salbungsvollen Worten startete Stefan Belz in seine zweite Amtszeit. Sie wird keine leichte sein, muss Böblingen doch finanzielle Einbußen verkraften.
Von Jan-Philipp Schlecht
PS-Spektakel auf dem Flugfeld: Schaulaufen der Traumautos beim Saisonauftakt bei der Motorworld

PS-Spektakel auf dem Flugfeld Schaulaufen der Traumautos beim Saisonauftakt bei der Motorworld

An diesem Sonntag, 26. April, lädt die Motorworld zum Saisonauftakt. Um die besten Parkplätze läuft ein Voting – und die Stadt mahnt zur Ordnung.
Von Eddie Langner
Lehre aus Unfall bei Sindelfingen: Wie moderne Technik Motorradfahrern das Leben retten kann

Lehre aus Unfall bei Sindelfingen Wie moderne Technik Motorradfahrern das Leben retten kann

Motorradunfälle enden oft mit schwersten oder gar tödlichen Verletzungen. Anders war es zuletzt in Sindelfingen, wo ein bestimmtes Kleidungsstück eine entscheidende Rolle spielte.
Von Eddie Langner
Wegfall von IC-Halt: „Schlichtweg inakzeptabel“ für Herrenberger OB

Wegfall von IC-Halt „Schlichtweg inakzeptabel“ für Herrenberger OB

Die Entscheidung der Bahn, die Intercity-Halte in Herrenberg, Bondorf und Gäufelden zu streichen, kritisieren die betroffenen Bürgermeister scharf.
Von Jan-Philipp Schlecht
25 000 Fahrgäste von Calw bis Weil: Was nach gutem Start jetzt bei der Hermann-Hesse-Bahn ansteht

25 000 Fahrgäste von Calw bis Weil Was nach gutem Start jetzt bei der Hermann-Hesse-Bahn ansteht

Seit 1. Februar fährt die Hermann-Hesse-Bahn zwischen Calw und Weil der Stadt. Noch immer ist der Fahrplan eingeschränkt. Welche Veränderungen bald anstehen.
Von Ulrike Otto
Drillingsmädchen aus Sindelfingen: „Die ersten Wochen waren jenseits unserer Vorstellungen“

Drillingsmädchen aus Sindelfingen „Die ersten Wochen waren jenseits unserer Vorstellungen“

Drillingsalltag in Sindelfingen: Die Familie Yilmaz meistert das Chaos mit vier kleinen Kindern. Ziegenmilch und logistische Meisterleistungen bringen Erleichterung.
Von Veronika Andreas
Zwischen Weil der Stadt und Calw: Mitarbeiter krank: Ausfälle bei der Hesse-Bahn

Zwischen Weil der Stadt und Calw Mitarbeiter krank: Ausfälle bei der Hesse-Bahn

Weil zu viele Mitarbeiter krank sind, fallen an diesem Wochenende mehrere Verbindungen der Hermann-Hesse-Bahn aus. Eine Übersicht.
Von Ulrike Otto
Neues Lokal Humami: Mehr als Sushi: Authentische japanische Küche in Böblingen

Neues Lokal Humami Mehr als Sushi: Authentische japanische Küche in Böblingen

In Böblingen hat ein neues japanisches Restaurant eröffnet. Neben Sushi gibt es Ramen, Bento-Boxen und Mochi-Eis – angerichtet nach der japanischen Kunst des Moritsuke.
Von Leonie Schüler
Prozess am Landgericht: Gericht lässt Gnade walten – kein versuchter Mord

Prozess am Landgericht Gericht lässt Gnade walten – kein versuchter Mord

Das Landgericht Stuttgart verurteilt einen 31-Jährigen wegen versuchter schwerer Brandstiftung in Magstadt zu einer zweijährigen Bewährungsstrafe.
Von Henning Maak
Audi mit Keyless-Go geklaut: Sindelfingen: Autodiebstahl wirft Fragen auf

Audi mit Keyless-Go geklaut Sindelfingen: Autodiebstahl wirft Fragen auf

In Sindelfingen wird ein Auto von einem Parkplatz geklaut. Der Wagen war mit dem Keyless-Go-System ausgestattet. Experten warnen vor den Tücken dieser Technik.
Von Rebecca Baumann
Weitere Artikel zu Oberbürgermeister Stefan Belz Böblingen
 
 