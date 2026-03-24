Tübingens OB Boris Palmer berichtet, dass eine mutmaßlich psychisch Kranke seine Frau und seinen Sohn verfolgt haben soll. Er habe mit ihr schon öfter Bekanntschaft gemacht.
24.03.2026 - 15:20 Uhr
Tübinges OB Boris Palmer beklagt auf Facebook, dass eine Frau seiner Ehefrau und seinem Sohn bis nach Hause gefolgt sei und anschließend gegen die Haustür geschlagen und getreten habe. Der Ex-Grüne, der zuletzt als möglicher Minister in einer Özdemir-geführten Regierung gehandelt wurde, bevor er dem eine Absage erteilte, thematisierte in diesem Zusammenhang auf Facebook den Umgang mit psychisch kranken Menschen.