In Eislingen tobt vor der OB-Stichwahl ein heftiger Streit um Anja Sauer. Unterstützt das Rathaus den internen Kandidaten?
19.03.2026 - 15:35 Uhr
Für Anja Sauer, aussichtsreiche Bewerberin für das Eislinger Oberbürgermeisteramt, ist es eine Schmutzkampagne, für die zuständigen Stellen im Rathaus ein ganz normaler Vorgang: Kurz vor der Stichwahl am kommenden Sonntag wird in der 20 000-Einwohner-Stadt im Kreis Göppingen heftig gestritten. „Es gibt eigentlich niemanden, der dazu keine Meinung hat“, sagt der Fraktionsvorsitzende der CDU, Hans-Jörg Autenrieth. Nachdem er das Thema zuletzt in der Gemeinderatssitzung angesprochen hat, hält er sich mit seiner Meinung nun aber zurück. „Das hat die Stadtgesellschaft ganz schön durcheinander gebracht.“