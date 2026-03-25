Tübingens Oberbürgermeister Palmer will mit Bußgeldern und härteren Strafen für mehr Sauberkeit sorgen. Wie er Obdachlosigkeit, Graffiti und leere Geschäfte bekämpfen will.
25.03.2026 - 15:20 Uhr
In Tübingen kämpft Oberbürgermeister Boris Palmer (parteilos) seit längerer Zeit zumeist erfolglos gegen die Graffiti-Szene an: Jetzt sprach er sich im Nachrichtensender „Welt TV“ für strengere Strafen für Graffiti, eine Steuer auf Leerstand und härtere Strafen für öffentliches Urinieren bis hin zur Ersatzhaft aus.