Am 25. Januar steht die Oberbürgermeisterwahl in Böblingen an. An diesem Montag um 18 Uhr lief die Bewerbungsfrist aus. Das Feld besteht nun aus sechs Personen.
29.12.2025 - 18:43 Uhr
Kurz vor Torschluss ist das Bewerberfeld für die Oberbürgermeisterwahl in Böblingen auf sechs Personen angewachsen. Über die Weihnachtstage landete eine weitere Bewerbung um die Stadtspitze im Rathaus-Briefkasten, doch der Name ist bislang unbekannt. Denn der Bewerber hat sich nicht direkt bei den Medien gemeldet – und die Stadtverwaltung darf die Person aus Datenschutzgründen nicht nennen, bevor der Gemeindewahlausschuss am kommenden Freitag um 10 Uhr getagt hat.