Am 25. Januar steht die Oberbürgermeisterwahl in Böblingen an. An diesem Montag um 18 Uhr lief die Bewerbungsfrist aus. Das Feld besteht nun aus sechs Personen.

Kurz vor Torschluss ist das Bewerberfeld für die Oberbürgermeisterwahl in Böblingen auf sechs Personen angewachsen. Über die Weihnachtstage landete eine weitere Bewerbung um die Stadtspitze im Rathaus-Briefkasten, doch der Name ist bislang unbekannt. Denn der Bewerber hat sich nicht direkt bei den Medien gemeldet – und die Stadtverwaltung darf die Person aus Datenschutzgründen nicht nennen, bevor der Gemeindewahlausschuss am kommenden Freitag um 10 Uhr getagt hat.

Früh war klar, dass der Amtsinhaber eine Wiederwahl anstrebt. Seit 2018 ist Stefan Belz (Grüne) der Böblinger Oberbürgermeister. Er hatte bereits im vergangenen Sommer angekündigt, dass er für eine zweite Amtszeit kandidieren würde.

Amtsinhaber tritt wieder an

Als zweite Kandidatin stieg Friedhild „Fridi“ Miller in den Ring. Die parteilose Dauerbewerberin bei Bürgermeisterwahlen im Kreis Böblingen will es wie bereits 2018 in Böblingen noch einmal versuchen. Als nächster machte Stefan Thien (Werteunion) seine Kandidatur öffentlich. Der Finanzberater managt zudem den Landtagswahlkampf seiner Partei.

Als Nummer vier gab der parteilose Aleksandar Blazevski seine Kandidatur Ende November bekannt. Blazevski, Jahrgang 1981, ist in Böblingen geboren und aufgewachsen. Eigenen Angaben zufolge verfügt er über 25 Jahre Erfahrung in der IT- und Digitalbranche, davon zwölf Jahre als Führungskraft. Schließlich warf noch Lucas Guimaraes de Macedo (Volt) seinen Hut in den Ring. Der IT-Consultant und Entwickler arbeitet als Assistent der Geschäftsleitung in einem Böblinger Unternehmen.

Offizielle Vorstellungen am 19. und 20. Januar

Wegen der anstehenden OB-Wahl verzichtet die Stadt Böblingen dieses Jahr auf einen Neujahrsempfang. Das Event würde im unmittelbaren Vorfeld der Wahlen – in der sogenannten „heißen Phase des Wahlkampfes“ – und darüber hinaus auch in enger zeitlicher Nähe zu den beiden offiziellen Kandidaten-Vorstellungsterminen der Stadt Böblingen stattfinden. Diese sind für Montag, 19. Januar, um 19 Uhr in der Kongresshalle Böblingen und für Dienstag, 20. Januar, um 19 Uhr in der Festhalle Dagersheim angesetzt. Die OB-Wahl findet am Sonntag, 25 Januar, statt.