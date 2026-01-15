OB-Wahl in Böblingen: Wie Stefan Belz die Stadt zur Innovations-Zentrale ausbauen will

Was würde Ihre erste Amtshandlung sein, wenn Sie am 25. Januar gewählt würden? Stefan Belz zögert kurz und sagt dann im Konferenzzimmer unserer Redaktion: „Das wird die Entscheidung über das IBM-Areal sein.“ Sein Zögern entschuldigt er damit, dass er als amtierender Oberbürgermeister immer im Korridor der Böblinger Projekte und Entwicklungen stecke. Vor acht Jahren ist Stefan Belz als grüner Stadtrat gegen den amtierenden Oberbürgermeister Wolfgang Lützner angetreten und hat im ersten Wahlgang mit 51 Prozent die Wahl entschieden – eine Sensation damals, mit der keiner gerechnet hätte.