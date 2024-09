Die Oberbürgermeisterin Gabriele Zull ist einzige Kandidatin für die Wahl am kommenden Sonntag, 15. September. Bei der offiziellen Vorstellung in der Fellbacher Schwabenlandhalle erklärte sie, sie wolle „auch noch weitere acht Jahre für diese besondere Stadt alles geben, was mir möglich ist“.

Dirk Herrmann 10.09.2024 - 15:56 Uhr

Wenn in einer Großen Kreisstadt im Stuttgarter Speckgürtel ein Chefsessel der Verwaltung zu besetzen ist, dürfte es einige Aspiranten geben – sollte man meinen. In Fellbach mit seinen gut 46 000 Einwohnern allerdings steht für die OB-Wahl am Sonntag, 15. September, als einziger Name auf dem Wahlzettel der von Amtsinhaberin Gabriele Zull. Sie kann sich offenbar der Unterstützung der Bürgerschaft wie der Lokalpolitik sicher sein: Die Fraktionen machten sich nicht auf die Suche nach einer Alternative, kein einziger kompetenter Gegner oder gar einer der sonst öfter auftretenden „Spaßkandidaten“ ist in den Ring getreten.