OB-Wahl in Freiburg: So kämpft „Wohlfühlpopulist“ Martin Horn um seine Wiederwahl im Biotop

Eberhard Wein
Die Ziege namens Stracciatella frisst Martin Horn aus der Hand. Der Freiburger Oberbürgermeister schaut an diesem Nachmittag beim Verein „Ziegenwiese“ im Stadtteil Zähringen vorbei, ein Ort für kunst- und tierpädagogische Angebote. Schulverweigerer werden hier behutsam an einen Lernalltag herangeführt. Horn streichelt die Ziegen, informiert sich über die wichtige Arbeit, jongliert mit drei Kegeln und überreicht ein Hornveilchen an die Chefin. Dann ist noch Zeit für einen kleinen Aufsager für die Social-Media-Kanäle. „Das macht Freiburg irgendwie aus, dass Menschen anpacken, dass sie Dinge besser machen wollen“, lobt er.