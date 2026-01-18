Der Freiburger OB polemisiert gegen die umstrittene Einwegsteuer, um die Konkurrenz von links auf Abstand zu halten. Doch jetzt gibt es auch bürgerliche Kandidaten.
19.01.2026 - 05:02 Uhr
Oberbürgermeisterwahlen im Biotop Freiburg haben ihre eigenen Gesetze. Das beginnt schon bei der reichen Kandidatenauswahl: die reicht von Mitte-links über links bis etwas weiter links. So schien es zumindest lange Zeit. Doch jetzt ist für die Wahl am 26. April doch noch Bewegung ins Tableau gekommen. Mit dem Auftreten von Achim Wiehle gibt es nun auch einen dezidiert bürgerlichen Kandidaten. Dankbar hat die Niederlagen gewohnte Freiburger CDU dem Unternehmer ihre Unterstützung signalisiert. Dazu schicken die Freien Wähler den Juristen Florian Braune ins Rennen.