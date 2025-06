OB-Wahl in Leonberg: Bayerische Aristokratin gegen Bürgerlichen vom Rhein

Was die Leonberger Spatzen vom Rathausdach pfeifen, ist nun offiziell: Neben dem bereits bekannten Bewerber Benjamin Schulz, der bisher politisch nicht in Erscheinung getreten ist, gehen zwei Profis in den Ring: Josefa von Hohenzollern will Oberbürgermeisterin werden. Auch der bisher als Geheimsache behandelte Kandidat von CDU und Freien Wählern steht fest: Tobias Degode möchte aus dem Düsseldorfer Rathaus in das von Leonberg wechseln. Dort ist der 38-Jährige als Verwaltungsleiter für den rund 100 Millionen Euro schweren Etat des Kulturamtes in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt verantwortlich.