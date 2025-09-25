Die OB-Wahl in Leonberg steht kurz bevor. Was steht auf den Agenden der fünf Bewerberinnen und Bewerber? Hier gibt es eine Zusammenfassung einiger zentraler Punkte.
25.09.2025 - 15:04 Uhr
Die Zielgerade im Leonberger OB-Wahlkampf ist fast absolviert. An diesem Sonntag, 28. September, entscheidet sich möglicherweise schon, wer die neue Rathauschefin oder der neue Rathauschef wird – oder ob es zwei Wochen später zu einer Stichwahl der beiden Personen kommt, die beim ersten Urnengang die meisten Stimmen erhalten haben.