Die OB-Wahl in Leonberg steht kurz bevor. Was steht auf den Agenden der fünf Bewerberinnen und Bewerber? Hier gibt es eine Zusammenfassung einiger zentraler Punkte.

Die Zielgerade im Leonberger OB-Wahlkampf ist fast absolviert. An diesem Sonntag, 28. September, entscheidet sich möglicherweise schon, wer die neue Rathauschefin oder der neue Rathauschef wird – oder ob es zwei Wochen später zu einer Stichwahl der beiden Personen kommt, die beim ersten Urnengang die meisten Stimmen erhalten haben.

Tobias Degode

Der von CDU und Freien Wählern unterstützte 38-Jährige hat sich Folgendes vorgenommen:

Stärkung von Altstadt und Carl-Schmincke-Straße mit Gastronomie, Kultur, Handel und Aufenthaltsqualität

Bessere Nutzung von Flächen durch Nachverdichtung und schnellen Ausbau von geplanten Gewerbegebieten

Gesundheitscampus aus Krankenhaus, kommunalem Medizinischem Versorgungszentrum und weiteren Angeboten – entwickelt mit der Ärzteschaft vor Ort

Ganzheitliches Verkehrskonzept für Auto, Rad, Bus und Fußgänger – Steuerung der Verkehrsströme durch einen „digitalen Zwilling“

Dringendste Schäden an Schulen sofort beheben, gleichzeitig digitaler Ausbau sowie Neubau der Warmbronner Grundschule

Sicherheit für Eltern, einen guten Kita-Platz zu bekommen. Dafür sollen Fachkräfte gewonnen werden, etwa durch beitragsfreie Plätze für Kinder der Erziehenden

OB-Wahl in Leonberg: Für wen führt der Weg am Ende ins Rathaus? Foto: Simon Granville

Marion Beck

Die 55-Jährige wird von der Grünen- und der SALZ-Fraktion unterstützt. Ihre Standpunkte in Kürze:

Lebendige Innenstadt, Nahversorgung in den Teilorten stärken, Grünflächen – die Lebensqualität soll wachsen

Rahmenbedingungen für kleine und mittelständische Unternehmen verbessern, Nachverdichtung und Modernisierung bestehender Gewerbeflächen

Zentraler Gesundheitscampus als große Chance, Erhaltung bestehender Strukturen, Krankenhaus stärken

Modernes Parkleitsystem, optimierte Ampelschaltungen und digitales Verkehrsmanagement

Gute und moderne Ausstattung der Schulen, klare Prioritätslisten

Verlässliche Kita-Plätze für alle Familien, bedarfsgerechter Ausbau von Betreuungsplätzen, Entlastung der Eltern durch faire Kostenverteilung

Josefa von Hohenzollern

Die 51-Jährige ist als Erste Bürgermeisterin Leonbergs derzeit von ihrer Tätigkeit freigestellt. Sie geht als unabhängige Bewerberin mit folgenden Themen ins OB-Rennen:

Lebendige Innenstadt, neues Postareal, attraktive Geschäfte und ein moderner Marktplatz

Unbürokratische Ansiedlungshilfe für Unternehmen, Entwicklung moderner Gewerbeflächen

Gesundheitscampus nur, wenn er das Krankenhaus stärkt und Synergien schafft, nicht wenn er Abteilungen schwächt oder verlagert.

Digitale Steuerung des Verkehrs, „grüne Welle“, besseres Baustellenmanagement

Priorisierung von Schulsanierungen gemeinsam mit Stadt- und Schulvertretern, Priorität haben die Schulen mit dem größten Sanierungsstau

Konsequenter Ausbau von Kita-Plätzen, Einbindung von Tagesmüttern und flexibler Betreuungsmodelle; gestaffelte Modelle gegen steigende Gebühren

Marisa Betzler

34 Jahre alt ist Marisa Betzler, ebenfalls unabhängige Kandidatin. Sie hat sich dies hier vorgenommen:

Eine Stadt mit kurzen Wegen, bezahlbarem Wohnraum und attraktiven Arbeitsplätzen. Stadtteile sollen ihre Identität bewahren und durch gute Rad-, Bus- und Fußwege angebunden bleiben.

Vorausschauende Wirtschaftsstrategie, weniger Bürokratie für kleine und mittlere Unternehmen, attraktive Gewerbeflächen für zukunftsorientierte Branchen

Gesundheitscampus als große Chance, wenn er das bestehende Krankenhaus ergänzt statt schwächt

Entlastung der Innenstadt von Durchgangsverkehr – mehr sichere Rad- und Fußwege sowie Park & Ride-Angebote und digitale Systeme

Schulsanierungen mit Sicherheitsrelevanz und Platzmangel haben Priorität

Ausreichend bezahlbare Kita-Plätze, bessere Arbeitsbedingungen für Erzieherinnen und Erzieher

Willi Alfred Erich Matthias Kerler

Als Ur-Leonberger könnte man den 57-jährigen unabhängigen Kandidaten bezeichnen. Er hat sich Folgendes vorgenommen:

Deutliche Verbesserung beim ÖPNV in die Teilorte. Grund- und Nahversorgung muss gewährleistet sein.

Effizientere Strukturen mit langfristigem Kostendämpfungsprogramm, gezielte Nutzung von Fördermitteln

In Sachen Krankenhausproblematik hält er sich zurück: Die Situation müsse zuerst geklärt werden.

Überarbeitung des öffentlichen Nahverkehrs in Leonberg

Vorrangig ist die Sicherheit der Schulen in jeglicher Hinsicht zu gewährleisten.

Bedarfsgerechte Kita-Plätze vorhalten, eventuell selbst Personal qualifizieren

Antworten auf weitere Fragen, zum Beispiel zu Bürgerbeteiligung, Umweltschutz und kulturellem Leben in Leonberg, gibt es auf www.ob-wahl-leonberg.de.