Schon jetzt liegen der Stadt tausende Anträge auf Briefwahl vor. Wer die Unterlagen noch online beantragen möchte, sollte das bis Sonntag, 21. September, tun.
19.09.2025 - 15:03 Uhr
Wenn am Sonntag, 28. September, die Lokale zur Oberbürgermeisterwahl in Leonberg öffnen, haben viele Stimmberechtigte schon längst ihr Kreuzchen hinter ihrem bevorzugten Kandidaten oder ihrer Kandidatin gemacht – per Briefwahl. Wer das ebenfalls vorhat und die Unterlagen dafür online beantragen möchte, muss sich sputen.