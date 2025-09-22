 
OB-Wahl in Leonberg Das sagen die OB-Kandidaten zum Thema Postareal

1
Das (geplante) Postareal in Leonberg: Es gibt drumherum einige Themen zu klären. Foto: Simon Granville

Es ist eines der großen Themen dieses Jahres in Leonberg: Die Entwicklung des Postareals wird auch den oder die künftige OB beschäftigen. Was sagen die Bewerberinnen und Bewerber dazu?

Leonberg: Marius Venturini (mv)

Dass es in Sachen Postareal derzeit knirscht in Leonberg, ist kein Geheimnis. Die Arbeiten auf der Brache ruhen aktuell, Grund dafür ist die Entsorgung einer asbestverseuchten Bodenplatte – wer die Kosten für deren Abfuhr übernimmt, ist weiter ungeklärt. Laut Noch-Oberbürgermeister Martin Georg Cohn solle sich die Angelegenheit zwischen Abbruchfirma und Stadtverwaltung im Oktober klären. Und da wäre im direkten Zusammenhang ja auch noch der kurzzeitig gerüchtete mögliche Ausstieg von Projektentwickler Strabag – der laut Cohn aber inzwischen vom Tisch sei.

 

Das Postareal ist zentral für die Entwicklung der Innenstadt

Auch wenn seine Amtszeit in Leonberg im November endet, das Postareal bleibt – und mit ihm auch diverse Themen drumherum, mit denen sich Cohns Nachfolgerin oder Nachfolger befassen muss. Was die drei Kandidatinnen und zwei Kandidaten mehr oder weniger eint: Sie machen sich für die weitere Entwicklung des Areals respektive die Innenstadtentwicklung stark.

Blick auf die Brache: Derzeit ruhen die Arbeiten, Folge von Unstimmigkeiten zwischen Abbruchunternehmen und Stadtverwaltung. Foto: Simon Granville

Tobias Degode, von der CDU und den Freien Wählern unterstützter Bewerber, macht sein Ziel klar: „Eine Innenstadt, in der alle Wege in 15 Minuten zu Fuß erreichbar sind. Der Brückenschlag im Postareal ist ein Anfang. Doch er reicht nicht.“ Stadtplanung dürfe nicht nur Förderprogrammen folgen. Als Idee brachte er beim OB-Kandidatentalk unserer Zeitung ein Ärztehaus statt Büros auf dem Postareal ins Spiel.

„Der Brückenschlag zwischen Neu- und Altstadt ist das Fundament für eine lebendige Innenstadt“, findet auch Josefa von Hohenzollern, derzeit freigestellte Erste Bürgermeisterin Leonbergs. „Die Brachfläche mitten in der Stadt und ein asbesthaltiger Trümmerhaufen sind ein fatales Signal für erneuten Stillstand in einem Schlüsselprojekt unserer Stadt.“ Bei der Asbestbeseitigung wünsche sie sich eine „juristisch saubere Lösung“.

