OB-Wahl in Leonberg: Das sagen die OB-Kandidaten zum Thema Postareal

Dass es in Sachen Postareal derzeit knirscht in Leonberg, ist kein Geheimnis. Die Arbeiten auf der Brache ruhen aktuell, Grund dafür ist die Entsorgung einer asbestverseuchten Bodenplatte – wer die Kosten für deren Abfuhr übernimmt, ist weiter ungeklärt. Laut Noch-Oberbürgermeister Martin Georg Cohn solle sich die Angelegenheit zwischen Abbruchfirma und Stadtverwaltung im Oktober klären. Und da wäre im direkten Zusammenhang ja auch noch der kurzzeitig gerüchtete mögliche Ausstieg von Projektentwickler Strabag – der laut Cohn aber inzwischen vom Tisch sei.